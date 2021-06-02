شاهد أكبر سفن إيران تلتهمها النيران.. قبل غرقها

أظهرت مقاطع فيديو لسفينة الدعم اللوجستية "خارك" التابعة للبحرية الإيرانية، تصاعد أعمدة الدخان الأسود الكثيف منها في البحر، بعد أن التهمتها النيران في مياه الخليج العربي وسط ظروف غامضة، ما أدى إلى غرقها لاحقاً، في أحدث كارثة بحرية إيرانية.

وفشلت الجهود في إنقاذ السفينة التي تحمل اسم الجزيرة التي تشكل محطة رئيسية لتصدير النفط الإيراني، وهي من ضمن أضخم سفن البحرية الإيرانية، بحسب ما ذكرت وكالتا أنباء "فارس" و"تسنيم" اليوم الأربعاء.

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حريق هائل

وأظهرت مقاطع مصورة سحباً مرتفعة من الدخان الأسود غطّت سماء المنطقة جراء الحريق الذي اندلع في الساعة 2:25 صباحاً، وفق التلفزيون الإيراني.

كما، انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية لبحارة يرتدون سترات نجاة أثناء مغادرة السفينة بينما تضطرم النيران خلفهم.

سفينة تدريب

فيما أشار التلفزيون الإيراني ووكالات الأنباء شبه الرسمية إلى أن "خارك" سفينة تدريب وتعمل كواحدة من بضع سفن البحرية الإيرانية القادرة على توفير الإمداد في البحر لسفنها الأخرى.

كما تستطيع رفع حمولات ثقيلة وتكون بمثابة نقطة انطلاق للمروحيات.

فيما أوضحت وكالة أسوشييتد برس أن السفينة وهي من ضمن أكبر سفن الدعم ضمن أسطول البحرية الإيرانية، كانت تقوم بمهام إسناد عسكرية وتحمل مروحيات حربية.

وانضمت السفينة، التي صنعت في بريطانيا ودشنت عام 1977، إلى البحرية الإيرانية عام 1984 بعد مفاوضات مطولة عقب "الثورة الإيرانية" عام 1979.

يذكر أن إيران شهدت عام 2020 كارثة بحرية خلال تمرين عسكري، حينما أصاب صاروخ بالخطأ سفينة بحرية بالقرب من ميناء جاسك، ما أسفر عن مقتل 19 بحاراً وإصابة 15 آخرين.

كما شهدت سفنها عدة حوادث غامضة، منذ فبراير الماضي (2021) وجهت فيها طهران أصابع الاتهام إلى إسرائيل.