.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

واشنطن: بعض التقدم بمحادثات فيينا.. لكن نحتاج لوقت

بوادر فشل جولة المفاوضات الخامسة في فيينا حول نووي إيران

واشنطن: بعض التقدم بمحادثات فيينا.. لكن نحتاج لوقت

وفد واشنطن لمحادثات فيينا حول إيران: هناك بعض التقدم لكننا نحتاج لمزيد من الوقت

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء أن الوفد الأميركي لمحادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني سيعود الأسبوع المقبل إلى واشنطن للتشاور.

وأكد وفد واشنطن بمحادثات فيينا أن هناك بعض التقدم "لكننا نحتاج لمزيد من الوقت"، لافتا إلى أن عملية التفاوض لن تكون سهلة وسريعة.

مفاوضات فيينا.. جولة سادسة مرتقبة الأسبوع المقبل إيران نووي إيران مفاوضات فيينا.. جولة سادسة مرتقبة الأسبوع المقبل

من جانبه، أشار المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا انريكي مورا أنه ليس هناك نص نهائي للاتفاق مع إيران، لكنه توقع التوصل لاتفاق مع إيران في الجولة المقبلة.

كان كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي أكد في وقت سابق الأربعاء أن الخلافات وصلت إلى نقطة يمكن حلها.

العودة إلى العواصم

إلى ذلك، أشار إلى أن الوفود توافقت على ضرورة العودة إلى العواصم من أجل التشاور واتخاذ المزيد من القرارات حول القضايا الخلافية المتبقية.

من اجتماعات فيينا حول نووي إيران(أرشيفية- رويترز)
من اجتماعات فيينا حول نووي إيران(أرشيفية- رويترز)

إلا أن معلومات للعربية كانت أفادت في وقت سابق اليوم، أن المنسقين يواجهون تحديات كبيرة في تحديد تاريخ الدعوة لجولة سادسة جديدة خاصة وأن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة ملف إيران بناء على تقريرين رفعها أمين عام الوكالة رافايل غروسي قبل يومين، أفادا بعدم حصوله على معلومات تشرح سبب وجود آثار ليورانيوم مخصب في 3 مواقع إيرانية.

"الطريق ممهد لاتفاق"

تأتي تصريحات عراقجي، بالتزامن مع تصريحات مماثلة لنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الذي أكد أن موسكو لا تتوقع حدوث عقبات لا يمكن التغلب عليها في طريق استعادة الاتفاق النووي الإيراني.

يذكر أنه من بداية إبريل الماضي، تعكف مجموعة الـ 4+1 (بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى الصين) وإيران، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، على بحث إمكانية إعادة إحياء الاتفاق الذي أبرم عام 2016 ، وانسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، معيدا فرض العقوبات على إيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
حملة تطوعية لفتيات وشبان غزة لإعادة إعمار المدينة
حملة تطوعية لفتيات وشبان غزة لإعادة إعمار المدينة
اكتشف المزيد