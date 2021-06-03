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صور أقمار صناعية تظهر أكبر سفينة حربية إيرانية "غارقة"

Satellite photographs taken Thursday show the burned hulk that remains of Iran's biggest warship after it caught fire and sank in the Gulf of Oman. The photos from Planet Labs Inc., analyzed by The Associated Press, show the 207-meter (679-foot) Kharg just off the coast of the Iranian port city of Jask, surrounded by a sea of oil-slicked waters. Iranian officials have not acknowledged the pollution left behind by the ship's sinking on Wednesday.
صورة التقطت عبر الأقمار الصناعية لهيكل السفينة الغارقة

صور أقمار صناعية تظهر أكبر سفينة حربية إيرانية "غارقة"

تُظهر الصور السفينة "خارك" مغمورة جزئياً بمياه ملطخة بالزيت في خليج عمان مع حطام يطفو على الماء حولها

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دبي – أسوشيتد برس

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أظهرت صور عبر الأقمار الصناعية، التقطت اليوم الخميس، الهيكل المحترق الذي تبقى من أكبر سفينة حربية إيرانية بعد أن اشتعلت فيها النيران وغرقت في خليج عُمان.

الصور التي التقطتها شركة "بلانيت لابز"، وحللتها وكالة "أسوشيتد برس"، تظهر السفينة الحربية "خارك" على بعد 207 أمتار قبالة ساحل مدينة جاسك الإيرانية الساحلية، محاطة بمياه ملطخة بالزيت.

التلوث الذي خلفه غرق السفينة
التلوث الذي خلفه غرق السفينة

ولم يعترف المسؤولون الإيرانيون بالتلوث الذي خلفه غرق السفينة، أمس الأربعاء.

وتُظهر الصور السفينة مغمورة جزئياً بالمياه مع حطام يطفو على الماء حولها.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن 400 بحار ومتدرب على متن السفينة فروا، بينما أصيب 33 بجروح في الحادث. ولم يذكر المسؤولون الإيرانيون أي سبب للحريق.

الدخان يتصاعد أمس من السفنية
الدخان يتصاعد أمس من السفنية
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ويأتي حريق الأربعاء بعد سلسلة انفجارات غامضة بدأت عام 2019 واستهدفت سفناً تجارية في خليج عُمان.

واتهمت البحرية الأميركية إيران باستخدام متفجرات موقوتة يعلقها الغواصون على بدن السفن.

ونفت إيران ذلك، رغم إظهار لقطات للبحرية الأميركية أعضاء في الحرس الثوري وهم يزيلون لغماً غير منفجر من سفينة.

السفينة خارك (أرشيفية)
السفينة خارك (أرشيفية)
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