صور أقمار صناعية تظهر أكبر سفينة حربية إيرانية "غارقة"

أظهرت صور عبر الأقمار الصناعية، التقطت اليوم الخميس، الهيكل المحترق الذي تبقى من أكبر سفينة حربية إيرانية بعد أن اشتعلت فيها النيران وغرقت في خليج عُمان.

الصور التي التقطتها شركة "بلانيت لابز"، وحللتها وكالة "أسوشيتد برس"، تظهر السفينة الحربية "خارك" على بعد 207 أمتار قبالة ساحل مدينة جاسك الإيرانية الساحلية، محاطة بمياه ملطخة بالزيت.

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ولم يعترف المسؤولون الإيرانيون بالتلوث الذي خلفه غرق السفينة، أمس الأربعاء.

وتُظهر الصور السفينة مغمورة جزئياً بالمياه مع حطام يطفو على الماء حولها.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن 400 بحار ومتدرب على متن السفينة فروا، بينما أصيب 33 بجروح في الحادث. ولم يذكر المسؤولون الإيرانيون أي سبب للحريق.

ويأتي حريق الأربعاء بعد سلسلة انفجارات غامضة بدأت عام 2019 واستهدفت سفناً تجارية في خليج عُمان.

واتهمت البحرية الأميركية إيران باستخدام متفجرات موقوتة يعلقها الغواصون على بدن السفن.

ونفت إيران ذلك، رغم إظهار لقطات للبحرية الأميركية أعضاء في الحرس الثوري وهم يزيلون لغماً غير منفجر من سفينة.