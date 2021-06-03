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وسائل إعلام إيرانية: حريق مصفاة طهران مستمر وانفجار خزان

حريق في مصفاة نفط في طهران - إيران
من حريق مصفاة طهران

وسائل إعلام إيرانية: حريق مصفاة طهران مستمر وانفجار خزان

احتمال إخلاء المنازل المجاورة لمصفاة طهران، حال خروج الحريق عن السيطرة

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دبي - قناة العربية

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أكدت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، أن حريق مصفاة طهران مستمر، ولم تفلح الجهود في إخماده، فيما أشارت آخر الأنباء إلى انفجار خزان وقود في المصفاة.

وأفاد مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في تقريره أن الحريق، الذي اندلع الأربعاء، تسرب إلى 18 خزانا، في حين أشار وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، إلى اشتعال خزانين فقط.

من الحريق
من الحريق

وعاد الحريق في مصفاة طهران، صباح الخميس، إلى نفس الشدة التي كان عليها مساء الأربعاء، حسب مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، الذي رجح احتمال إخلاء المنازل المجاورة لمصفاة طهران، حال خروج الحريق عن السيطرة.

وقال رئيس إدارة الأزمات في محافظة طهران رضا كرمي محمدي، في إشارة إلى حريق مصفاة طهران: "اندلع الحريق في عدة نقاط، والنيران تحت السيطرة، لكن فرق الإطفاء ما زالت تعمل، وبقية الأجهزة التي يمكنها المساعدة في حالة الاستعداد.

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وأضاف: "لم يتم إطفاء الحريق لحد الآن، وتُبذل كل الجهود لمنع انتشاره".

وتابع: "خزانات الوقود هي التي تحترق، لذا يحتمل ألا تتوقف عن الاشتعال" لساعات طويلة.

وبشأن إمكانية إخلاء المنازل المحيطة بالمصفاة، علق: "تم إصدار تحذير بإخلاء المنازل المحيطة بالمصفاة ، والسكان قرب موقع الحادث في حالة تأهب".

وقال إسماعيل نجار، رئيس مقر إدارة الأزمات في البلاد، الأربعاء، إن"أبعاد الحادث ما زالت مجهولة وسيتم الإعلان عن معلومات إضافية قريبا".

وأشار إلى أن العلاقات العامة في مصفاة النفط بطهران تؤكد أن الحريق ناجم عن خلل فني، نافية أي عملية تخريبية وراء الحادث.

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