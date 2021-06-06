إيران: انفجار شديد في معمل للصلب بمدينة زرند في محافظة كرمان

أظهر مقطع فيديو اندلاع حريق كبير إثر وقوع انفجار في معمل زرند إيرانيان للصلب في مدينة زرند بمحافظة كرمان شرقي إيران، بحسب ما نشره موقع إيران انترناشونال نقلا عن مصادر محلية.

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية كانت قد أفادت نهاية الشهر المنقضي بسقوط قتيل وجرح اثنين آخرين بانفجار في مجمع "عسلوية" للبتروكيماويات الشهيرة، في محافظة بوشهر جنوب إيران والمطلة على الخليج العربي.

مادة اعلانية

وفي حادث مشابه في محافظة بوشهر قبل ذلك بيومين، اشتعلت النيران في مجمع كنغان للبتروكيماويات لم يتم الإفصاح عن سببه أيضا. وكان من المفترض أن يدر المصنع الذي افتتحه الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل ثلاثة أشهر فقط، مليار دولار سنويًا من النقد الأجنبي.

كما أعلنت هيئة الإطفاء والسلامة في بلدية قم، قبل حادث مجمع كنغان ، عن وقوع "حريق كبير" في مصنع للمنتجات البلاستيكية في هذه المدينة، وقالت إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات وإنما تسبب في "أضرار مالية كبيرة".