.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إيران: انفجار شديد في معمل للصلب بمدينة زرند في محافظة كرمان

Huge explosion at steel factory in Iran’s Kerman province: Source
من انفجار في مصنع بإيران

إيران: انفجار شديد في معمل للصلب بمدينة زرند في محافظة كرمان

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهر مقطع فيديو اندلاع حريق كبير إثر وقوع انفجار في معمل زرند إيرانيان للصلب في مدينة زرند بمحافظة كرمان شرقي إيران، بحسب ما نشره موقع إيران انترناشونال نقلا عن مصادر محلية.

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية كانت قد أفادت نهاية الشهر المنقضي بسقوط قتيل وجرح اثنين آخرين بانفجار في مجمع "عسلوية" للبتروكيماويات الشهيرة، في محافظة بوشهر جنوب إيران والمطلة على الخليج العربي.

إيران.. انفجار ضخم في شركة بتروكمياويات في إقليم بوشهر إيران إيران.. انفجار ضخم في شركة بتروكمياويات في إقليم بوشهر

وفي حادث مشابه في محافظة بوشهر قبل ذلك بيومين، اشتعلت النيران في مجمع كنغان للبتروكيماويات لم يتم الإفصاح عن سببه أيضا. وكان من المفترض أن يدر المصنع الذي افتتحه الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل ثلاثة أشهر فقط، مليار دولار سنويًا من النقد الأجنبي.

كما أعلنت هيئة الإطفاء والسلامة في بلدية قم، قبل حادث مجمع كنغان ، عن وقوع "حريق كبير" في مصنع للمنتجات البلاستيكية في هذه المدينة، وقالت إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات وإنما تسبب في "أضرار مالية كبيرة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية
قبل أن تذهب
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
اكتشف المزيد