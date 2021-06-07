.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خوفاً من المقاطعة.. خامنئي "التصويت بورقة بيضاء حرام"

امرشد الإيراني علي خامنئي (فرانس برس9
المرشد الإيراني علي خامنئي (فرانس برس)

خوفاً من المقاطعة.. خامنئي "التصويت بورقة بيضاء حرام"

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في ظل تزايد مخاوف من عزوف الإيرانيين عن المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 من الشهر الحالي، لا سيما بعد أن أقصى مجلس صيانة الدستور مئات الأسماء التي تقدمت بطلبات ترشحها، فضلا عن إبعاد العديد من الوجوه الإصلاحية البارزة، جدد المرشد الإيراني علي خامنئي حثه الشعب على الانتخاب.

فقد اعتبر خامنئي أن التصويت بورقة بيضاء "حرام"، لا سيما إذا تسبب في إضعاف النظام في البلاد.

بطلب من خامنئي.. مناظرات الرئاسة بلا قضايا جدلية إيران الانتخابات الإيرانية بطلب من خامنئي.. مناظرات الرئاسة بلا قضايا جدلية

جاء ذلك، في رد على سؤال نشرته مجلة "خط حزب الله" التي يصدرها مكتب المرشد حول حكم التصويت بورقة بيضاء من دون كتابة اسم المرشح، إذ اعتبر أن "التصويت بورقة بيضاء، أيا كان السبب، في حال أدى إلى إضعاف النظام الإسلامي في إيران محرم".

إلا أنه لم يوضح كيف من شأن تصرف الناخب هذا أن يضعف النظام في البلاد.

من أفظع الذنوب

يذكر أن المرشد الإيراني كان شدد في تصريحات سابقة على أن التصويت "واجب شرعي".

كما وصف يوم الجمعة الماضي معارضي الداخل في إيران بـ"الأعداء"، قائلا في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "يريد البعض التنازل والتخلي عن واجب المشاركة في الانتخابات تحت ذرائع سخيفة. إنها إرادة الأعداء، أعداء إيران وأعداء الإسلام وأعداء الديمقراطية الدينية".

من أحد شوارع طهران (فرانس برس)
من أحد شوارع طهران (فرانس برس)

إلى ذلك، أشار إلى أن "الامتناع عن الانتخابات في فترات معينة يمكن أن يكون خطيئة ومن أفظع الذنوب".

تأتي تلك التصريحات فيما أظهر استطلاع للرأي أجراه "مركز استطلاع طلاب إيران" (ISPA) أن 34% من الإيرانيين الذين يحق لهم التصويت ينوون المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في حين أكد 32.4% من المستطلعين أنهم لن يصوتوا بتاتاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
"ذراع كوفيد".. عارض مزعج للقاحات كورونا
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد