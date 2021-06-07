.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مرجع إيراني: على المراجع أن ترمي عمائمها أو تتصدى للمرشد

amjad
المرجع الإيراني أمجد

مرجع إيراني: على المراجع أن ترمي عمائمها أو تتصدى للمرشد

متابع الغاء المتابعة

دبي – مسعود الزاهد

نشر في: آخر تحديث:

نشر المرجع الإيراني المعارض، محمود أمجد، وهو من كبار مدرسي الحوزة الشيعية في قم، رسالة موجه للمراجع الشيعية في إيران ردا على ما جاء في كلمة المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفا الانتخابات الرئاسية المقبلة بـ"الاستخفاف المفتضح"، على حد وصفه.

وتساءل مخاطبا، خامنئي بالقول: "هل تطلق اسم الانتخابات على هذا الاستخفاف المفتضح؟! ثم تصدر حكم ارتكاب الذنوب الكبيرة لمن لا يريد المساهمة في هذه المسرحية؟! هل من لا يريد المشاركة في هذا الاستخفاف يرتكب معصية"؟!.

خوفاً من المقاطعة.. خامنئي "التصويت بورقة بيضاء حرام" إيران خوفاً من المقاطعة.. خامنئي "التصويت بورقة بيضاء حرام"

كما أضاف المرجع المعارض لخامنئي في رسالته: "أنتم بقوة عصاء الزور والمال تريد أن تجعل من عباد الله عبيد لك وأفرغت الجمهورية من جوهرها بالكامل ومنعت الأحرار من أن يتنفسوا".

وحول دفاع المرشد الأعلى الإيراني عن الحجاب القسري في إيران كتب يقول: "من المثير للاستغراب جدا أن تدافع عن الحجاب القسري وأحلت الجميع إلى الشرطة وأنت أدرى ما الفساد الجرائم الذي يرتكب تحت غطاء ذلك".

"منع شرعي وأخلاقي في المشاركة بالانتخابات"

واعتبر محمود أمجد المشاركة في الانتخابات فيه إشكال شرعي وأخلاقي وخاطب الشعب الإيراني قائلا: "ثمة منع شرعي وأخلاقي نتيجة للمشاركة في مسرحية الانتخابات والاستخفاف بالشعب وقبول الظلم، في الظرف الذي هناك صوت واحد في البلاد فقط وهو صوت السيد خامنئي، هذه هي الفرعنة نفسها، لأنه يعتبر الجميع عبيدا له".

صورة تجمع محمود أمجد بالخميني مؤسس النظام
صورة تجمع محمود أمجد بالخميني مؤسس النظام

يدعو مراجع الشعية إلى رمي عمائهم

وخطاب المرجع محمود أمجد في ختام رسالته المراجع الشعية، قائلا: "ينبغي على علماء الدين أن يلقوا بعمائهم أو يتصدوا لهذه البدع والظلم الذي يمارس بحق الشعب ويؤدي إلى ضياع حقوقهم".

هذا ويعد محمود أمجد وفق مراتب المذهب الشيعي أحد المراجع المعارضين حيث سبق وأن شغل منصب إمام جمعة مدينة نهاوند وممثل المرشد المؤسس للنظام، روح الله الخميني في غرب إيران.

وبدأ أمجد ينتقد النظام الإيراني بعيد قمع طلاب جامعة طهران في 1999 وزاد من انتقاداته للنظام على خلفية القمع الدموي لمظاهرات 2009 والتي اندلعت احتجاجا على تزوير الانتخابات الرئاسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
قبل أن تذهب
نشرة الرابعة | تقرير بريطاني: حملة تضليل إيرانية تعادي السعودية
نشرة الرابعة | تقرير بريطاني: حملة تضليل إيرانية تعادي السعودية
اكتشف المزيد