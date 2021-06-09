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رجوي: يجب محاكمة قادة إيران لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية لمدة 4 عقود

مريم رجوي
احتجاجات إيران

رجوي: يجب محاكمة قادة إيران لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية لمدة 4 عقود

زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي: يجب إحالة قضية الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي

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العربية.نت

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دعت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية مرة أخرى، الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان ومقرري الأمم المتحدة المعنيين وجميع منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ أرواح السجناء السياسيين.

وطالبت رجوي بإيفاد بعثة دولية لزيارة سجون النظام واللقاء بالسجناء، خاصة المعتقلين السياسيين. وأكدت أنه يجب إحالة قضية الانتهاك المروع والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وتقديم قادة نظام الملالي إلى العدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية على مدى 4 عقود.

وكانت رجوي، قد قالت إن الانتخابات الرئاسية في إيران مهزلة منذ 4 عقود، مشددة على تورط المرشحين في جرائم إرهاب.

وأشارت في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر تويتر، اليوم إلى أنه: "شارك المرشحون لمهزلة الانتخابات الرئاسية للنظام الإيراني، على مدى 4 عقود في الأعمال الإرهابية والجريمة ضد الإنسانية والإبادة البشرية وجرائم الحرب والنهب".

وتابعت: "ولا فرق بينهم في الأساس في الاعتقاد بمواصلة القمع والإرهاب ونشر الحروب ومتابعة امتلاك السلاح النووي".

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