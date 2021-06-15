تزامناً مع محادثات فيينا.. إيران تخصب 60% من اليورانيوم

في خطوة قد تزعزع ما تم التوصل إليه في محادثات فيينا، كررت إيران اليوم، تأكيدها أنها خصبت 6.5 كيلوغرام من اليورانيوم بدرجة نقاء وصلت إلى 60%، وتقرب طهران خطوة باتجاه درجة التخصيب 90 % اللازمة لصنع أسلحة نووية.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن بلاده أنتجت أيضاً 108 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب النقي بنسبة 20%، ما يشير إلى معدل إنتاج أسرع مما ينص عليه القانون الإيراني الذي تقوم العملية على أساسه، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء.

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إيران أنتجت أكثر من المقرر

وبموجب قانون صدر عن البرلمان الإيراني، كان من المفترض أن تنتج هيئة الطاقة الذرية 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في سنة، لكن ربيعي أوضح أن بلاده أنتجت 108 كيلوغرامات من اليورانيوم بنسبة 20% في الأشهر الخمسة الماضية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت في تقرير في مايو الماضي، أن طهران خصبت اليورانيوم بنسبة 59,6%، وأضافت أن عينات أخذت من منشأة نطنز أظهرت تخصيب يورانيوم بنسبة 63%.

انتهاكات مستمرة

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي ذكَر في أبريل الماضي أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في نطنز بعد أيام من الانفجار الذي تعرّضت له المنشأة، فيما حدّد الاتفاقُ النووي درجةَ النقاء الانشطاري المسموح بها للاستخدامات النووية السلمية عند 3.67%.

يشار إلى أن انتهاكات طهران بدأت عام 2019 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية عليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.