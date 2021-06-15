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تزامناً مع محادثات فيينا.. إيران تخصب 60% من اليورانيوم

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي(أرشيفية- فرانس برس)
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي(أرشيفية- فرانس برس)

تزامناً مع محادثات فيينا.. إيران تخصب 60% من اليورانيوم

إيران أنتجت 108 كيلوغرامات من اليورانيوم النقي

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  دبي - العربية.نت

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في خطوة قد تزعزع ما تم التوصل إليه في محادثات فيينا، كررت إيران اليوم، تأكيدها أنها خصبت 6.5 كيلوغرام من اليورانيوم بدرجة نقاء وصلت إلى 60%، وتقرب طهران خطوة باتجاه درجة التخصيب 90 % اللازمة لصنع أسلحة نووية.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن بلاده أنتجت أيضاً 108 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب النقي بنسبة 20%، ما يشير إلى معدل إنتاج أسرع مما ينص عليه القانون الإيراني الذي تقوم العملية على أساسه، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء.

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إيران أنتجت أكثر من المقرر

وبموجب قانون صدر عن البرلمان الإيراني، كان من المفترض أن تنتج هيئة الطاقة الذرية 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في سنة، لكن ربيعي أوضح أن بلاده أنتجت 108 كيلوغرامات من اليورانيوم بنسبة 20% في الأشهر الخمسة الماضية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت في تقرير في مايو الماضي، أن طهران خصبت اليورانيوم بنسبة 59,6%، وأضافت أن عينات أخذت من منشأة نطنز أظهرت تخصيب يورانيوم بنسبة 63%.

منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم (أرشيفية من رويترز)
منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم (أرشيفية من رويترز)

انتهاكات مستمرة

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي ذكَر في أبريل الماضي أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في نطنز بعد أيام من الانفجار الذي تعرّضت له المنشأة، فيما حدّد الاتفاقُ النووي درجةَ النقاء الانشطاري المسموح بها للاستخدامات النووية السلمية عند 3.67%.

يشار إلى أن انتهاكات طهران بدأت عام 2019 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية عليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

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