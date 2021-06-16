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خاتمي يحشد ضد المتشددين: على الإيرانيين تغيير الوضع

محمد خاتمي
محمد خاتمي

خاتمي يحشد ضد المتشددين: على الإيرانيين تغيير الوضع

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دبي - العربية.نت

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في محاولة للحشد ضد المتشددين قبيل الانتخابات الرئاسية المحسومة لصالحهم، دعا الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، اليوم الأربعاء، الشعب للمشاركة في انتخابات الرئاسة وانتخابات مجالس البلدية، قائلاً إن "على الشعب أن يغير الوضع لـ(صالح الجمهورية).

واتهم خاتمي التيار المتشدد في إيران الذي يدعم رئيسي بشكل غير مباشر، بترهيب الناخبين. ودعا إلى مشاركة الإيرانيين في الانتخابات من أجل إبراز رأيهم وإيصال رسالة إلى مرشدهم، قائلا: أتمنى أن يأتي الناس إلى الساحة الانتخابية.

إلا أنه لم يعلن تأييده علنا لأي مرشح من المتبقين، مكتفيا بالقول "أنا لن أقول أي من المرشحين يستحق الفوز أم لا، في إشارة إلى أنه على الناس أن تختار بنفسها وتقرر".

"على الإيرانيين التصدي لتلك المخططات"

وفي إشارة إلى تهديدات تمارسها أجهزة أو تيارات مقربة من المتشددين قال: "إنهم يحاولون ولو عبر التهديد وخنق الحريات أن يأتوا بتيارهم إلى الحكم"، داعيا الناس إلى التصدي لتلك المخططات.

إلى هذا، انسحب الإصلاحي محسن مهر علي زاده، أحد المرشحين السبعة في انتخابات الرئاسة الإیرانیة، حسب ما جاء في رسالة بعث بها إلى وزارة الداخلية.

ويبدو أن رسالة خاتمي يقصد بها دعم المرشح المحسوب على الإصلاحيين عبد الناصر همتي، رغم أن أحزاب التيار الإصلاحي فشلت يوم الاثنين في الاتفاق على دعمه.

دعوات للمقاطعة

في الأيام الأخيرة، أعلنت مجموعات مختلفة، بما في ذلك أسر قتلى احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وضحايا الطائرة الأوکرانية، بالإضافة إلى العديد من النشطاء السياسيين والمدنيين، أنهم سيقاطعون الانتخابات.

بحسب نتائج استطلاعات الرأي، ووفقًا لمسؤولي النظام الإيراني أنفسهم، فإن نسبة المشاركة في هذه العملية الانتخابية ستكون منخفضة جدًا.

وتجرى الانتخابات الإيرانية يوم الجمعة المقبل، فيما يحق لنحو 59 مليون إيراني المشاركة بالانتخابات التي تتوقع مراكز الاستطلاع تشهد نسب مشاركة لا تتجاوز 40%.

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