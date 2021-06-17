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مصادر للعربية: المفاوضات الإيرانية النووية مستمرة ولن تتوقف

من محادثات فيينا (أرشيفية من رويترز)
من محادثات فيينا
نووي إيران

مصادر للعربية: المفاوضات الإيرانية النووية مستمرة ولن تتوقف

قالت المصادر إن الاتفاق سيتم الإعلان عنه قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية وقبل تسليمها السلطة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكدت مصادر أوروبية لـ"العربية" و"الحدث" في فيينا اليوم الخميس، أن المفاوضات مستمرة ولن تتوقف بسبب الانتخابات الإيرانية، وأن يوم غد سيكون يوم تفاوض عاديا.

وقالت المصادر إن الجولة ستختتم خلال بضعة أيام وستعود الوفود إلى دولها.

المصادر قالت أيضا إنه ليس هناك ضغوطات للتوصل لاتفاق قبل 24 يونيو تاريخ انتهاء التوافق التقني بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، لأن الإيرانيين أبدوا استعدادهم لتمديد الاتفاق.

وقالت المصادر إن الاتفاق سيتم الإعلان عنه قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية وقبل تسليمها السلطة.

كما أكدت المصادر أنه سيتم توجيه دعوة جديدة رسمية لأمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل غروسي للمشاركة في المفاوضات لتقديم نصحه حول الالتزامات الإيرانية.

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فيما تواصلت المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني بجولتها السادسة في فيينا، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن هناك خلافات كبيرة مازالت عالقة في المحادثات، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى قرارات شجاعة.

كما أضافت الناطقة باسم الخارجية في بيان الأربعاء، أن تعثر تلك المفاوضات لن يكون مفيدا لأحد، قائلة إن "الوقت ليس في صالح أحد".

وفي موازاة ذلك، أفادت مصادر أوروبية للعربية/الحدث، مشاركة في المفاوضات، أن إيران تطالب بالحصول على ضمانات تمنع الولايات المتحدة من الخروج مرة جديدة من الاتفاق.

كذلك أضافت أن تلك النقطة تشكل واحدة من النقاط المعقدة التي ما زالت قيد النقاش على طاولة الوفود.

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