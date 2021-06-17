على خطى خامنئي.. روحاني يحمل "الأعداء" مسؤولية فتور الانتخابات

بعد يوم من هجوم المرشد الإيراني علي خامنئي على من وصفهم بـ"الأعداء" بسبب دعوات مقاطعة الانتخابات الواسعة، عزا الرئيس الإيراني حسن روحاني مسؤولية فتور الأجواء الانتخابية لـ"تحريض الأعداء" أيضا.

وقبل يوم من الانتخابات، دعا روحاني، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، يوم الخميس، الشعب للتوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، دون إشارة إلى الأوضاع الصعبة في البلاد في نهاية ولايته.

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واعترف روحاني في وقت سابق بأن رئيس الجمهورية في إيران لا سلطة حقيقية له، ودعا إلى إجراء "استفتاء" حول صلاحيات الحكومة لحل مشاكل البلاد الكبرى.

كما تراجع الرئيس الإيراني بشكل علني عن احتجاجه على الاستبعاد الواسع النطاق للمرشحين، وحث المواطنين الإيرانيين على تجاهل هندسة الانتخابات، قائلا إن "الشخص الذي نبحث عنه قد لا يكون مدرجًا في قائمة المرشحين، لكن يجب أن نختار الشخص الأقرب إلى الشخص المعني".

وأضاف: "من المهم أن نقف أمام صناديق الاقتراع، ونصوت للشخص الأقرب إلى مرشحنا المأمول".

يذكر أنه في خطوة غير مسبوقة، وافق مجلس صيانة الدستور على 7 مرشحين فقط من مجموع البالغ عددهم 592 ممن تقدموا بطلبات، ما دفع روحاني حينها أن يكتب رسالة إلى المرشد خامنئي يطلب فيها من معالجة مسألة رفض أهلية غالبية المرشحين، وسط تجاهل الأخير للمطلب.

وتتوقع العديد من استطلاعات الرأي أن الإقبال في الانتخابات المقبلة سينخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في تاريخ نظام ولاية الفقيه على مدى 43 عاما.

وكان 3 مرشحين قد انسحبوا قبل يومين من الانتخابات وهم: سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني، اللذان انسحبا لصالح إبراهيم رئيسي، المرشح الأقوى للتيار المتشدد المهيمن على مفاصل السلطة في إيران، فيما انسحب محسن مهر علي زاده لصالح عبد الناصر همتي المدعوم من قبل بعض الإصلاحيين والمعتدلين.