مؤتمر لمعارضي إيران يرفض الانتخابات.. لا تمثل الشعب

شارك نجل آخر ملوك إيران المعارض رضا بهلوي والعديد من النشطاء السياسيين والناشطين المؤيدين للديمقراطية والمدافعين عن الحقوق في إيران والخارج في مؤتمر عبر الإنترنت بعنوان "لا للجمهورية الإسلامية، نعم للوحدة الوطنية".

وأعلن المشاركون رفضهم لنظام الجمهورية الإسلامية والانتخابات الجارية الحالية، معتبرين أنها لا تعبر عن إرادة الشعب الإيراني.

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وتحاول الجمهورية الإسلامية إبراز جبهة موحدة عبر مسرحية الانتخابات في مواجهة تراجع ثقة الجمهور في نزاهة وشرعية الانتخابات الرئاسية الإيرانية الثالثة عشرة التي تجرى اليوم 18 يونيو.

وكشف رضا بهلوي عن مشروع "العهد الجديد" في 28 سبتمبر 2020، والذي يرفض الحكم الفردي والقوة المركزية في عالم اليوم، ويعزز "الحكم الجماعي والمشاركة العامة والمسؤولية الفردية".

وبموجب العهد الجديد "البديل الوحيد المقبول هو إرادة الشعب الإيراني التي تؤسس نظام حكم لا يوجد فيه شيء فوق القوانين التي تم إنشاؤها من خلال الانتخابات الحرة". وتساءل "كيف نحقق السيادة الشعبية والانتخابات الحرة طالما لا وحدة وطنية وإرادة جماعية؟".

وقال رضا بهلوي: "أمد يد العون لجميع الجماعات المؤيدة للديمقراطية، بغض النظر عن تاريخها وانتماءاتها السابقة.. عليهم أن يضعوا جانبا اختلافهم وأهميتهم الذاتية وتنافسهم والتركيز بدلا من ذلك على هدف واحد وهو إنقاذ إيران".

وافتتح المؤتمر برسالة فيديو مؤلمة من محبوبة رمزاني والدة بيجمان غوليبور ، وهو مراهق قتلته قوات الأمن خلال احتجاجات نوفمبر / تشرين الثاني 2019 التي عمّت البلاد. ومستشهدة بالجرائم التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية في العقود الأربعة الماضية، دعت رمزاني إلى الوحدة وحثت الناس على مقاطعة الانتخابات.

وقالت رامزاني: "لا أريد أن تحمل أم أخرى صورة طفلها وترى ثقبًا في قلبه في المستشفى. حصة ابني كانت خمس رصاصات!".

وفي مقطع فيديو استمع المؤتمر إلى فاطمة مالكي، التي قرأت رسالة باسم زوجها محمد نوريزاد، تحذر من أن "الذين يشاركون في الانتخابات سيغمسون أصواتهم في دماء الناس".

وافتتحت فاطمة سبهري المؤتمر بكلمة مقتضبة أعربت فيها عن مخاوفها بشأن صحة وأمن السجناء السياسيين في إيران. وقالت سبهري إنها أصيبت بخيبة أمل من النظام في عام 1981، مضيفة أنها ستعمل ضده ما دامت على قيد الحياة. وحثت سبهري الجميع على توحيد الجهود "حتى نتنفس بعد الجمهورية الإسلامية". وطلبت من المجتمع الدولي مساعدة الإيرانيين.

ودعت متحدثة أخرى، نرجس المنصوري، وهي سياسية وناشطة في مجال حقوق الإنسان تعارض الجمهورية الإسلامية، إلى إنهاء الخلافات بين الفصائل. وبدلاً من ذلك، حثت الجميع على التوحد حول رغبات الشعب الإيراني في الحكم الديمقراطي.