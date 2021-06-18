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المنافسة تقلصت لأربعة.. من هم المرشحون للرئاسة الإيرانية؟

المرشد علي خامنئي والمرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي
الانتخابات الإيرانية

المنافسة تقلصت لأربعة.. من هم المرشحون للرئاسة الإيرانية؟

إبراهيم رئيسي المرشح الأوفر حظاً للفوز هو الرئيس الحالي للسلطة القضائية في البلاد

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دبي - العربية.نت

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يتوقع أن تعزز انتخابات إيران الرئاسية اليوم قبضة المحافظين على مفاصل هيئات الحكم، وبعد انسحاب ثلاثة مرشحين من السباق الرئاسي الإيراني، تقلصت المنافسة على أربعة أسماء.

إبراهيم رئيسي المرشح الأوفر حظا للفوز هو الرئيس الحالي للسلطة القضائية في البلاد.

فهو من الدائرة المقربة للمرشد الأعلى علي خامنئي، كما يتمتع بدعم الحرس الثوري الإيراني، كان مرشحا أيضا في انتخابات 2017 لكنه خسر أمام روحاني، عام 2018 فرضت عليه واشنطن عقوبات بتهم انتهاكات لحقوق الإنسان.

محسن رضائي قائد الحرس الثوري السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية في إيران (فرانس برس)
محسن رضائي قائد الحرس الثوري السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية في إيران (فرانس برس)

المرشح الآخر هو محسن رضائي، وهو الأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام، شغل سابقا منصب القائد الأعلى للحرس الثوري وقاد القوات خلال الحرب مع العراق في الثمانينات.

المرشح الثالث هو أمير حسين قاضي زاده، وهو عضو محافظ في البرلمان الإيراني منذ عام 2008.

أمير حسين قاضي زاده
أمير حسين قاضي زاده

الاسم الأخير هو الإصلاحي عبد الناصر همتي، شغل منصب محافظ البنك المركزي الإيراني من عام 2018 إلى 2021.

رئيس البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي
رئيس البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي
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