المنافسة تقلصت لأربعة.. من هم المرشحون للرئاسة الإيرانية؟

يتوقع أن تعزز انتخابات إيران الرئاسية اليوم قبضة المحافظين على مفاصل هيئات الحكم، وبعد انسحاب ثلاثة مرشحين من السباق الرئاسي الإيراني، تقلصت المنافسة على أربعة أسماء.

إبراهيم رئيسي المرشح الأوفر حظا للفوز هو الرئيس الحالي للسلطة القضائية في البلاد.

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فهو من الدائرة المقربة للمرشد الأعلى علي خامنئي، كما يتمتع بدعم الحرس الثوري الإيراني، كان مرشحا أيضا في انتخابات 2017 لكنه خسر أمام روحاني، عام 2018 فرضت عليه واشنطن عقوبات بتهم انتهاكات لحقوق الإنسان.

المرشح الآخر هو محسن رضائي، وهو الأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام، شغل سابقا منصب القائد الأعلى للحرس الثوري وقاد القوات خلال الحرب مع العراق في الثمانينات.

المرشح الثالث هو أمير حسين قاضي زاده، وهو عضو محافظ في البرلمان الإيراني منذ عام 2008.

الاسم الأخير هو الإصلاحي عبد الناصر همتي، شغل منصب محافظ البنك المركزي الإيراني من عام 2018 إلى 2021.