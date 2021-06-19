السيناتورهاجرتي: الانتخابات الإيرانية مزورة والملايين يقاطعونها 

شن السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي هجوما حادا على النظام الإيراني والانتخابات الجارية هناك واصفا هذه الانتخابات بانها مزورة وان خامنئي قد اختار الرئيس المقبل ووجه تحذيرات لادارة بايدن وسياسته الودية تجاه طهران.

وقال على حسابه تويتر "سيقوم النظام الإيراني قريباً بتنصيب رئيس متشدد في انتخابات مزورة. لقد تمت الموافقة المسبقة على المرشحين الثلاثة من قبل المرشد الأعلى خامنئي. مضيفا " أن المرشح الأوفر حظاً إبراهيم رئيسي هو المتشدد الذي أمر بإعدامات جماعية للسجناء السياسيين" .

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وتابع "يعرف الشعب الإيراني ويستاء من أن المرشد الأعلى البالغ من العمر 82 عامًا ينظم هذه الانتخابات لتعيين رئيسي في السلطة ومحاولة حفظ جيل آخر من القيادة المتشددة المؤيدة للإرهاب.مضيفا "ان الملايين من الإيرانيين يخططون لمقاطعة الانتخابات".

‏وأوضح "كما كتبت الشهر الماضي ، تفترض سياسة بايدن تجاه إيران بسذاجة أن التواصل الودي يمكن أن يؤدي إلى اعتدال النظام الإيراني. لكن هذه الانتخابات ستظهر أن الملالي المتشددين ليس لديهم نية للاعتدال. حان الوقت لكي يتجاهل بايدن هذه السياسة المضللة".