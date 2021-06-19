.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إيران تؤكد مشاركة 48.8% بالانتخابات.. والمعارضة: النسبة 10%

An woman fills her registration form before voting at a polling station located in a school for Tehran's minority Christian community, on the day of the Islamic republic's presidential election on June 18, 2021. Iranian voters cast their ballots today in a presidential election in which ultraconservative cleric Ebrahim Raisi is seen all but certain to coast to victory after all serious rivals were barred from running.
من الانتخابات الرئاسية في إيران أمس
الانتخابات الإيرانية

إيران تؤكد مشاركة 48.8% بالانتخابات.. والمعارضة: النسبة 10%

وزير الداخلية أعلن فوز رئيسي مع 17.8 مليون صوت من أصل 28.9 مليون شخص صوتوا في الانتخابات

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت مصادر في المعارضة الإيرانية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد أمس الجمعة، كانت متدنية جداً (10%) بينما زعمت وزارة الداخلية الإيرانية عكس ذلك.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي اليوم السبت، فوز المرشح إبراهيم رئيسي بالانتخابات مع 17.8 مليون صوت ما يشكل 61.95% من الناخبين.

رئيسي يدلي بصوته أمس
رئيسي يدلي بصوته أمس

وأضاف وزير الداخلية أن 28.9 مليون شخص صوتوا في الانتخابات أي ما نسبته 48.8% من الإيرانيين الذين يحق لهم الاقتراع.

وذكّر رحماني فاضلي أن مجلس صيانة الدستور حدد مهلة 10 أيام لتلقي الطعون بالنتائج.

من جهتها، قالت أمانة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" أن نسبة التصيوت لم تتخط الـ10%، وذلك استناداً إلى "تقارير أكثر من 1200 صحافي ومراسل لقناة سيماي آزادي من 400 مدينة في إيران، وأكثر من 3500 مقطع فيديو متوفر لتقديمه على المراجع الدولية والرأي العام".

من الانتخابات أمس
من الانتخابات أمس
إيران تدعي مواجهة الناخبين ببريطانيا "صعوبات" وتستعدي السفير إيران الانتخابات الإيرانية إيران تدعي مواجهة الناخبين ببريطانيا "صعوبات" وتستعدي السفير

وقد وصفت مريم رجوي، رئيسة "المقاومة الإيرانية"، مقاطعة الشعب للانتخابات بأنها "أكبر ضربة سياسية واجتماعية ضد (المرشد علي) خامنئي والاستبداد الديني، وتستحق تهنئة تاريخية للشعب".

وأضافت أن "العالم رأى ذلك، وثبت مرة أخرى أن تصويت إيران هو لصالح إسقاط نظام الملالي. إن نظام ولاية الفقيه آخذ في الانحدار ويجب كنسه".

وأضافت: "تخرج الديكتاتورية الدينية من هذه الانتخابات فاضحة وضعيفة وأكثر هشاشة، وستسقط أخيراً بانتفاضة الشعب وجيش الحرية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان
فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم
الأكثر قراءة
اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم
11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة 11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة
ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية
مصر.. وقف تأشيرات المسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا مصر.. وقف تأشيرات المسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا
ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما
بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر "الأخضر"
قبل أن تذهب
هل أصبح الحل في تونس لسيناريو الذهاب لانتخابات مبكرة؟
هل أصبح الحل في تونس لسيناريو الذهاب لانتخابات مبكرة؟
اكتشف المزيد