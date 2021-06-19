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إيران تدعي مواجهة الناخبين ببريطانيا "صعوبات" وتستعدي السفير

An Iranian man living in Iraq votes for presidential election, at a polling station in the Iraqi Shiite holy city of Najaf, on June 18, 2021.
رجل صوت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في مركز اقتراع في العراق
الانتخابات الإيرانية

إيران تدعي مواجهة الناخبين ببريطانيا "صعوبات" وتستعدي السفير

"المعهد الملكي للشؤون الدولية" في بريطانيا: فوز رئيسي بانتخابات إيران يهدد الاتجاهات المعتدلة

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دبي – العربية.نت

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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، سفير بريطانيا في طهران بسبب "صعوبات" زعمت طهران أنها واجهت الإيرانيين المقيمين بالمملكة المتحدة عند الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي أجريت أمس.

وجاء على الموقع الإلكتروني لوزارة: "أبلغت إيران المبعوث بأن لندن أخفقت في حماية مراكز الاقتراع الإيرانية بالمملكة المتحدة من عدد صغير من مثيري الشغب الذين هاجموا بعض الناخبين الإيرانيين".

المرشح الفائز ابراهيم رئيسي بعد تصويته امس في الانتخابات
المرشح الفائز ابراهيم رئيسي بعد تصويته امس في الانتخابات

في سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه "يتعين على الجميع العمل مع إبراهيم رئيسي من الآن فصاعداً باعتباره الرئيس المنتخب" لإيران، إثر انتخابات شهدت عزوفاً كبيراً من الناخبين. ورأى وزير الخارجية الإيراني أن رئيسي "رجل عقلاني"، وأنه "سيقود البلاد بشكل جيد".

بدروه، قال الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني: "واجبنا تقديم الدعم الكامل لإبراهيم رئيسي ولحكومته الشرعية".

روحاني يستقبل رئيسي اليوم في القصر الرئاسي
روحاني يستقبل رئيسي اليوم في القصر الرئاسي
مصادر أوروبية تخشى أن يعرقل فوز رئيسي مسار فيينا إيران نووي إيران مصادر أوروبية تخشى أن يعرقل فوز رئيسي مسار فيينا

من جهته، رأى المرشد علي خامنئي أن الانتخابات الرئاسية شكّلت انتصاراً لإيران في مواجهة "دعاية العدو"، حسب تعبيره.

في المقابل اعتبر "المعهد الملكي للشؤون الدولية" في بريطانيا أن فوز رئيسي بانتخابات إيران "يهدد الاتجاهات المعتدلة" في السياسة الدولية.

وأظهرت النتائج فوز إبراهيم رئيسي بـ17.8 مليون صوت، بينما حصل قائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي على 3.3 مليون صوت، والمعتدل عبد الناصر همتي على 2.4 مليون صوت. أما المرشح الرابع في السباق أمير حسين قاضي زاده هاشمي فحصل على نحو مليون صوت.

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