ولي عهد شاه إيران: مقاطعة الشعب للانتخابات ستعجل بنهاية النظام 

أعلن ولي عهد شاه إيران السابق رضا بهلوي ان النظام الإيراني وصل الى مراحله النهائية كما أن الشعب الإيراني قد قال كلمته بمقاطعته الشجاعة للانتخابات الإيرانية التي نظمها نظام طهران.

وهنئ بهلوي الشعب الإيراني بهذا الإنجاز محذرا العالم من الانخراط مع النظام المنتهي على حد تعبيره وقال بهلوي على حسابه تويتر "لقد تحدث الشعب الإيراني بصوت واحد ليقول لا للجمهورية الإسلامية. وأضاف "في مقاطعتهم الشجاعة والتاريخية للانتخابات المزيفة أوصلوا حركة التحرير إلى المرحلة النهائية".

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النظام المنهار

وحذر قائلا "لا ينبغي للعالم أن ينخرط في هذا النظام المنهار".



وأعلنت وسائل اعلام إيرانية فوز رئيس القضاء الإيراني السابق المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات يوم السبت بعد انتخابات غاب عنها ملايين الناخبين، معتبرين أنها مزورة لصالحه مسبقا.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية نقلاً عن رئيس لجنة الانتخابات أنه بعد فرز 90% من الأصوات، فاز رئيسي بـ17 مليون صوت من أصل 28 مليون صوت.

وقال عدد كبير من الإيرانيين المعتدلين، إن الحملة قد صممت لتعيين رئيسي، وإن التصويت لن يُحدث فرقًا يذكر، وفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ولم ترد أنباء فورية عن نسبة إقبال الناخبين، ولكن قيام 28 مليون شخص بالمشاركة بعد فرز 90% من الأصوات، يعني أن حوالي 31 مليون شخص فقط صوتوا، ويعتبر هذا انخفاضًا كبيرًا عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2017 والتي شارك بها 41 مليون ناخب.