إيران: واشنطن تخطط لإطالة أمد العقوبات

قال تقرير إيراني إن الولايات المتحدة تعمل على خطة قانونية لجعل العقوبات على إيران طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الخطة الأميركية تتضمن دمج العقوبات النووية وغير النووية.

وأضاف التقرير الصادر عن مركز البحوث البرلمانية الإيرانية، أن واشنطن تستخدم أدوات مختلفة لمنع اقتصاد إيران من الاستفادة من رفع العقوبات، لافتا إلى أن رفع العقوبات سيتطلب 3 أشهر على الأقل.

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"لن نسمح بتفاوض استفزازي"

يتزامن نشر التقرير مع أول خطاب اليوم الاثنين للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي الذي قال "لن نسمح بمفاوضات استنزافية" في إشارة إلى مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، مؤكدا أن السياسة الخارجية لطهران لا تبدأ بالاتفاق النووي ولن تقتصر عليه.

وأوضح الرئيس المتشدد أنه لن يتم ربط الظروف المعيشية للشعب الإيراني بالاتفاق النووي والمفاوضات. وأكد أن فريقه لن يتابع التفاوض بشأن النووي من أجل التفاوض فقط.

واتهم واشنطن بانتهاك الاتفاق النووي، كما اتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في الوفاء بالتزاماته حول اتفاق 2015.

غموض حول موعد الجولة السابعة

إلى ذلك، أعلن منسق الاتحاد الأوروبي، انركي مورا، أمس الأحد، رفع المفاوضات وختام الجولة السادسة منها، بغية سفر الوفود المشاركة إلى عواصمها للتشاور بشأن القرارات السياسية الواجب اتخاذها، مضيفا أنه يتوقع "عودة الوفود بتعليمات وأفكار أكثر وضوحا حول كيفية إتمام الاتفاق بشكل نهائي، في الجولة المقبلة".

إلا أن مورا لم يحدد تاريخ الجولة السابعة، فيما أفاد دبلوماسيان لرويترز أنها قد تنطلق بعد 10 أيام، أي مطلع يوليو المقبل.