بعد وقف العمل في "بوشهر النووية".. أول تعليق رسمي إيراني

في أول تعليق رسمي، أعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن إيران أوقفت العمل مؤقتاً في بوشهر، محطتها الوحيدة للطاقة النووية والواقعة في جنوب البلاد، بسبب "عطل تقني" لم تحدد طبيعته.

كما أفادت المنظمة في بيان مقتضب ليل الأحد الاثنين أنه "على إثر عطل تقني في محطة بوشهر تم توقيف العمل فيها بشكل مؤقت وخرجت عن شبكة الكهرباء الوطنية".

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وفي حين لم تحدد طبيعة المشكلة، أكدت أنه "بطبيعة الحال، بعد أن يتم حل هذه المشكلة التقنية، سيعاد ربط المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية"، وفق فرانس برس.

يشار إلى أن مسؤولاً إيرانياً كان أعلن الأحد توقف محطة بوشهر بشكل مفاجئ عن إنتاج الطاقة الكهربائية إلا أنه لم يكشف عن الأسباب، ولم يقدم تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.

1000 ميغاوات

يذكر أن روسيا بنت المحطة الواقعة على سواحل الخليج، وهي مزودة بمفاعل تبلغ طاقته 1000 ميغاوات، ودخلت الخدمة في 2013. وتقع بوشهر على سواحل الخليج في جنوب إيران، في منطقة غالباً ما تشهد نشاطاً زلزالياً وهزات أرضية.

وفي أبريل، أفاد الإعلام الرسمي الإيراني عن إصابة خمسة أشخاص بجروح إثر زلزال قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر (وفق مركز المسح الجيولوجي الأميركي)، كان مركزه في محافظة بوشهر على مسافة حوالي مئة كيلومتر من المحطة.

إلى ذلك أكدت دائرة العلاقات العامة في المحطة في حينه، أن "كل الأقسام والأجهزة والمباني في محطة بوشهر سليمة تماماً وتواصل نشاطها من دون أي خلل"، وأنها مصممة لمقاومة "أشد أنواع الزلازل في البلاد والمنطقة"، وفق وكالة "إرنا" الرسمية.

تخفيف الاستهلاك

وكانت شركة الكهرباء الوطنية دعت الإيرانيين ليل الأحد إلى تخفيف الاستهلاك قدر الإمكان في ساعات الذروة، وذلك بسبب "ارتفاع متوقع في درجات الحرارة"، و"قيود على إنتاج الطاقة بسبب إصلاحات جارية في محطة بوشهر". وأوضحت أن هذه الأعمال قد تمتد حتى نهاية الأسبوع (الجمعة في إيران).

يشار إلى أن طهران ومدن إيرانية أخرى شهدت انقطاعات للتيار الكهربائي في مايو، عزيت أسبابها إلى نقص في توليد الكهرباء من المعامل الكهرومائية، بسبب الجفاف وقلة المتساقطات هذه السنة، وارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك الكبير للطاقة بهدف تعدين العملات المشفّرة.

وفي أعقاب ذلك، أعلن الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني حظر النشاطات المرتبطة بتعدين العملات المشفرة في إيران حتى سبتمبر.

وانقطاع التيار الكهربائي في إيران خلال أشهر ذروة الاستهلاك في الصيف ليس أمراً غير مألوف. وتعتزم إيران زيادة الطاقة المنتجة من بوشهر. وبدأت شركات إيرانية وروسية في العام 2016، بناء مفاعلين إضافيين تبلغ طاقة كل منهما 1000 ميغاوات. وتشير التقديرات إلى أن إنجاز العمل فيهما سيتطلب عشرة أعوام.

20 محطة نووية

كما تعد إيران من أبرز منتجي الغاز والنفط، وسبق أن أبدت رغبتها في بناء 20 محطة للطاقة النووية بهدف تنويع مصادر الطاقة وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري في الاستهلاك الداخلي.

وأبرمت إيران عام 2015، اتفاقاً بشأن برنامجها النووي مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين وألمانيا)، بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة. وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن مفاعيل الاتفاق انتفت تقريباً مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً من الاتفاق عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران. وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بدأت إيران بالتراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

إلى ذلك تجري طهران وأطراف الاتفاق، وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، مباحثات في فيينا منذ مطلع أبريل، سعياً لإحياء الاتفاق من خلال التفاهم على رفع الولايات المتحدة للعقوبات، وعودة إيران لالتزاماتها. وأكد دبلوماسيون الأحد بعد انتهاء الجولة السادسة من هذه المباحثات، أن المفاوضين باتوا "أقرب" إلى إنقاذ الاتفاق النووي، غير أن بعض النقاط الشائكة لا تزال قائمة.