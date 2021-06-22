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الناطق باسم الحكومة الإيرانية: توصلنا إلى نص واضح في مفاوضات فيينا النووية

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي(أرشيفية- فرانس برس)
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي

الناطق باسم الحكومة الإيرانية: توصلنا إلى نص واضح في مفاوضات فيينا النووية

إيران تأمل في أن تكون جولة المفاوضات القادمة هي الأخيرة

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دبي - قناة العربية

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قال علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، إن الأطراف المشاركة في محادثات فيينا وصلت إلى تفاهمات مشتركة بخصوص قضايا رئيسية.

وأضاف ربيعي أنه تم الوصول إلى نص واضح للاتفاق في المفاوضات، مؤكدًا أن إيران تأمل في أن تكون جولة المفاوضات القادمة هي الأخيرة إذا تم اتخاذ قرارات سياسية مرتبطة بما تم الاتفاق عليه.

والاثنين، رُفعت المفاوضات النووية للتشاور، وأكد المبعوث الروسي إلى محادثات فيينا ضرورة أن يستفيد جميع المشاركين من فترة الراحة هذه من أجل العودة بتعليمات وقرارات سياسية واضحة لاحقا عند انطلاق الجولة السابعة.

واعتبر في تغريدة على حسابه على تويتر، الاثنين، أن على جميع الأطراف الاستفادة الكاملة من فترة الراحة قبل الجولة المقبلة من المفاوضات لضمان العودة بتعليمات سياسية نهائية حول القضايا الخلافية المتبقية.

كما أشار إلى أن موعد الجولة المقبلة غير مهم، فقد تكون بعد أسبوع أو 10 و12 يوما، إلا أن الأهم برأيه الاستفادة من تلك الفترة.

وجاءت تصريحات أوليانوف بعد أن أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الاثنين، أن المفاوضات النووية صعبة، فيما أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، أن مسائل عامة أيضا لا تزال عالقة.

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وأفاد المبعوث الروسي أن "لا أحد يعلم متى ستستأنف الجولة المقبلة من المفاوضات". وأشار في حديث للصحافيين من فيينا إلى أن الانتهاء من صياغة وثيقة الاتفاق يحتاج إلى أسبوعين إضافيين، مضيفاً أن النص بات جاهزا تقريباً، لاسيما أن المشاركين أزالوا خلال اليومين الماضيين الكثير من الفراغات المتعلقة بالعقوبات.

كما كشف أن الإيرانيين يصرون على رفع العقوبات عن المرشد، علي خامنئي، وهو أمر طبيعي، وفق تعبيره.

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