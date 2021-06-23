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طهران تحبط محاولة تخريب استهدفت مبنى لمنظمة الطاقة النووية الإيرانية

مفاعل آراك النووي الإيراني (أرشيفية- فرانس برس)
مفاعل آراك النووي الإيراني (أرشيفية)
نووي إيران

طهران تحبط محاولة تخريب استهدفت مبنى لمنظمة الطاقة النووية الإيرانية

إيران: لا اضرار مادية أو بشرية من جراء محاولة التخريب

متابع الغاء المتابعة

طهران -فرانس برس، دبي - رويترز

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أعلنت طهران، الأربعاء، إحباط عملية "تخريب" كانت تستهدف أحد مباني المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، من دون أن تؤدي الى أضرار، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وأوردت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية "إيريب نيوز" على موقعها الالكتروني، "صباح الأربعاء، فشلت عملية تخريب ضد أحد مباني منظمة الطاقة الذرية ولم تتسبب بأي ضرر مالي أو بشري"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابيق، قال "بي تي في"، وهو حساب لنشر الأخبار على تويتر موالٍ لإيران، اليوم الأربعاء، إنه تم إحباط محاولة تخريب استهدفت مبنى لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

واتهمت إيران، إسرائيل بشن عدة هجمات على منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي واغتيال علمائها النوويين خلال السنوات الماضية. ولم تنف إسرائيل أو تؤكد صحة الاتهامات.

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