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الأمم المتحدة: إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%

من منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز وسط إيران (أرشيفية)
من منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز وسط إيران (أرشيفية)

الأمم المتحدة: إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%

قال التقرير الأممي إن "إيران قامت بإجراءات مقلقة وقللت من التزاماتها بالاتفاق النووي"

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دبي - قناة العربية

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أفاد تقرير للأمم المتحدة حول الاتفاق النووي مع إيران، سيقدم لمجلس الأمن في 30 يونيو، أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم لتصل إلى 60%.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن "إيران ركبت أجهزة طرد جديدة لتخصيب اليورانيوم".

وقال التقرير الأممي إن "إيران قامت بإجراءات مقلقة وقللت من التزاماتها بالاتفاق النووي".

وحول برنامج طهران الصاروخي، اعتبر التقرير أن "إطلاق إيران صواريخ باليستية لا يتسق مع التزاماتها".

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كما نوه التقرير الأممي بأن بعض الدول اعتبرت "إطلاق إيران قمرا صناعيا بالتعاون مع روسيا يخالف التزاماتها".

ورحب التقرير الأممي بإمكانية "عودة واشنطن للاتفاق النووي مع إيران"، وذكر أنها ستكون خطوة "مرحبا بها".

وفي منتصف الشهر الحالي، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأميركي، إن وجود صفقة نووية مع إيران ضروري، لأن غيابها يترك الوكالة تتحرك مثل "عمياء".

رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأشار إلى أن إيران اتخذت مؤخراً خطوات للحدّ من قدرات المراقبين، وهدّدت لفترة وجيزة بإنهاء وصولهم إلى كاميرات المراقبة قبل أن توافق لاحقاً على التمديد لمدة شهر واحد.

وأثار غروسي المخاوف بشأن تكثيف إيران للتخصيب إلى جانب انخفاض مراقبة المجتمع الدولي للبرنامج النووي الإيراني في الأشهر الأخيرة، لافتاً إلى أن المفاوضات في فيينا لا تزال جارية.

هذا وقالت إيران، اليوم الأربعاء، إن واشنطن وافقت خلال محادثات لإحياء الاتفاق النووي مع طهران على رفع كل عقوبات النفط والشحن المفروضة عليها وشطب أسماء بعض الشخصيات البارزة من قائمة سوداء.

وتتماشى التصريحات الواردة على لسان رئيس مكتب الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، مع تأكيدات سابقة لمسؤولين في معسكر روحاني البراغماتي بأن واشنطن مستعدة للإقدام على تنازلات كبيرة خلال المحادثات التي تجري في فيينا منذ أبريل/ نيسان وتمر حاليا بفترة استراحة بعد 6 جولات.

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