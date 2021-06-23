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البنتاغون: إيران فشلت في إطلاق قمر صناعي يونيو الماضي

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أرشيفية

البنتاغون: إيران فشلت في إطلاق قمر صناعي يونيو الماضي

إعلام أميركي: صور الأقمار الصناعية ترصد احتمال إطلاق إيران لصاروخ آخر قريبا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

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أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن وزارة الدفاع "البنتاغون"، رصدت محاولة إيرانية فاشلة، لإطلاق قمر صناعي في 12 يونيو الماضي.

وذكرت أن صور الأقمار الصناعية ترصد احتمال إطلاق إيران لصاروخ آخر قريبا.

وفي فبراير من العام الماضي، أخفقت إيران في وضع قمر اصطناعي محلي الصنع في مداره المحدد بالفضاء.

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ونقلت حينها وسائل إعلام رسمية عن أحمد حسيني، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيراني، قوله إن القمر "لم يصل إلى السرعة اللازمة لدخول المدار".

وتستعد روسيا على ما يبدو لتزويد إيران بنظام أقمار اصطناعية متقدم سيمنحها قدرة غير مسبوقة على تعقب الأهداف العسكرية المحتملة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه، بحسب ما أكد مسؤولين حاليين وسابقين في الولايات المتحدة والشرق الأوسط اطلعوا على تفاصيل تلك الصفقة.

فستسلم موسكو للإيرانيين قمرًا صناعيًا روسي الصنع Kanopus-V مزودًا بكاميرا عالية الدقة من شأنها أن تعزز بشكل كبير قدرات التجسس، مما يسمح بالمراقبة المستمرة للمنشآت الاستراتيجية مثل القواعد العسكرية الإسرائيلية والثكنات العراقية التي تضم قوات أميركية، وأهداف استراتيجية أخرى بالمنطقة، وبحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الجمعة.

وفي حين يتم التسويق للقمر Kanopus-V على انه للاستخدام المدني، شارك مسؤولون عسكريون إيرانيون بقوة في الصفقة، وقام قادة النخبة في الحرس الثوري الإيراني برحلات متعددة إلى روسيا منذ عام 2018 للمساعدة في التفاوض على شروط الاتفاقية.

تدريب الإيرانيين على تشغيل القمر

كما سافر خبراء روس مؤخرًا إلى إيران هذا الربيع للمساعدة في تدريب أطقم تعمل على تشغيل القمر من منشأة تم بناؤها حديثًا بالقرب من مدينة كاراج الشمالية، وفقا لما أكد مسؤول أميركي حالي وسابق، بالإضافة إلى مسؤول حكومي شرق أوسطي كبير مطلع على الصفقة.

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