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تعليقاً على إغلاق مواقع إلكترونية.. إيران: تصرف أميركا "غير بناء"      

Internet censorship in Iran has increased since 2005 given many users saw it as their “saving grace;” an easy way to get around Iran’s strict press laws. (Photo Courtesy: techfact.org)
تعبيرية
نووي إيران

تعليقاً على إغلاق مواقع إلكترونية.. إيران: تصرف أميركا "غير بناء"

العدل الأميركية تسطر على 36 موقعاً إلكترونياً على صلة بإيران، "كثير منها إما مرتبط بأنشطة تضليل إعلامي أو بمنظمات تنتهج العنف"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت، وكالات

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دانت إيران، الأربعاء، على لسان مسؤول في الرئاسة، إغلاق واشنطن المواقع الإلكترونية وعدداً من وسائل الإعلام المرتبطة بها، معتبرة ذلك خطوة "غير بناءة" في ظل المباحثات لإحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي.

وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس حسن روحاني، في تصريحات متلفزة "سنلجأ إلى كل الوسائل القانونية للتحرك بطريقة متبادلة، لإدانة هذه الخطوة وأيضا كشف هذه السياسة الخاطئة من الولايات المتحدة، والتي تبدو غير بناءة في حين تجرى مباحثات بشأن الاتفاق حول البرنامج النووي".

وقالت وزارة العدل الأميركية إنها سيطرت على 36 موقعاً إلكترونياً على صلة بإيران، الكثير منها إما مرتبط بأنشطة تضليل إعلامي أو بمنظمات تنتهج العنف، وإنها أوقفت عمل تلك المواقع لانتهاكها العقوبات الأميركية.

وعادت عدة مواقع للعمل خلال ساعات بعناوين نطاق جديدة.

وقالت وزارة العدل في بيان أمس الثلاثاء "اليوم، بموجب أوامر قضائية، صادرت الولايات المتحدة 33 موقعا يستخدمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الإيرانية وثلاثة مواقع تديرها كتائب حزب الله، في انتهاك للعقوبات الأميركية".

وكتائب حزب الله واحدة من الفصائل المسلحة العراقية الرئيسية المتحالفة مع إيران، وتصنفها واشنطن منظمة إرهابية أجنبية.

ومن بين تلك المواقع، موقع قناة برس تي في، وهي القناة الفضائية الرئيسية الناطقة بالإنجليزية التابعة للحكومة الإيرانية، وموقع قناة العالم، نظيرتها الناطقة بالعربية.

وعاد الموقعان للعمل باستخدام عنواني نطاق إيرانيين هما: العالم دوت آي.آر وبرس تي في دوت آي.آر.

وقالت وزارة العدل إن النطاقات الثلاثة والثلاثين التي استخدمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات مملوكة لشركة أميركية وإن الاتحاد لم يحصل على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قبل استخدام أسماء النطاقات.

ولم تحصل كتائب حزب الله أيضا على ترخيص.

وظهرت إشعارات في وقت سابق أمس الثلاثاء على عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لإيران تقول إن حكومة الولايات المتحدة استولت عليها في إطار إجراء لإنفاذ القانون.

وقالت وكالات أنباء إيرانية إن الحكومة الأميركية استولت على عدة مواقع إعلامية إيرانية وأخرى تابعة لجماعات مرتبطة بإيران مثل ميليشيا الحوثي اليمنية.

وظهرت الإشعارات بعد مرور أيام على انتخاب إبراهيم رئيسي، وهو أحد غلاة المحافظين البارزين وأحد أشد منتقدي الغرب، رئيسا جديدا لإيران وبعد أن أجّل مبعوثون من إيران وست دول كبرى بينها الولايات المتحدة محادثاتهم حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وعادوا إلى عواصم بلادهم للتشاور.

وكتُب بالعربية على موقع قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون "تم الاستيلاء على هذا الموقع".

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وكُتب تحت هذه العبارة بالإنجليزية "لقد استولت حكومة الولايات المتحدة على نطاق المسيرة دوت نت بموجب أمر استيلاء... في إطار إجراء لإنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن ومكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الاتحادي".

وبسرعة قام الموقع بتشغيل موقع جديد بالرابط دبليو.دبليو.دبليو دوت المسيرة دوت كوم.

وقالت قناة العالم التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالعربية على قناتها على تليغرام "أغلقت السلطات الأميركية موقع قناة العالم التلفزيونية".

وكان مدعون أميركيون قد صادروا في أكتوبر شبكة من نطاقات الإنترنت قالوا إنها استخدمت في حملة شنها الحرس الثوري الإيراني لنشر معلومات سياسية مضللة في جميع أنحاء العالم.

وقالت وزارة العدل الأميركية آنذاك إنها سيطرت على 92 نطاقاً يستخدمها الحرس الثوري الإيراني للظهور كمنافذ إعلامية مستقلة تستهدف الجماهير في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

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