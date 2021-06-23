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واشنطن بوست: رئيسي مرشح محتمل لخلافة خامنئي في إيران

إبراهيم رئيسي (رويترز)
إبراهيم رئيسي
الانتخابات الإيرانية

واشنطن بوست: رئيسي مرشح محتمل لخلافة خامنئي في إيران

ذكرت الصحيفة أن "الشواهد تؤكد أن نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية أدنى بكثير من المعلن"

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دبي - قناة العربية

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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الأربعاء، أن رئيس إيران الجديد، إبراهيم رئيسي، مرشح محتمل لخلافة المرشد الإيراني آية الله خامنئي في إيران.

وأشارت الصحيفة إلى "قلق في واشنطن من عدوانية رئيسي وطموحاته النووية والإقليمية".

وقالت إن "رئيسي معارض شديد لفتح اقتصاد إيران أمام المستثمرين الأجانب".

وذكرت الصحيفة أن "الشواهد تؤكد أن نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية أدنى بكثير من المعلن".

وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، السبت الماضي، فوز المرشح رئيسي بالانتخابات مع 17.8 مليون صوت ما يشكل 61.95% من الناخبين.

وأضاف وزير الداخلية أن 28.9 مليون شخص صوتوا في الانتخابات أي ما نسبته 48.8% من الإيرانيين الذين يحق لهم الاقتراع.

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وذكّر رحماني فاضلي أن مجلس صيانة الدستور حدد مهلة 10 أيام لتلقي الطعون بالنتائج.

من جهتها، قالت أمانة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" إن نسبة التصويت لم تتخط الـ10%، وذلك استناداً إلى "تقارير أكثر من 1200 صحافي ومراسل لقناة سيماي آزادي من 400 مدينة في إيران، وأكثر من 3500 مقطع فيديو متوفر لتقديمه على المراجع الدولية والرأي العام".

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