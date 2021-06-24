أكسيوس: إسرائيل اقترحت على واشنطن فرض منطقة حظر لطائرات إيران المسيرة

اقترحت إسرائيل على الولايات المتحدة فرض منطقة حظر جوي للطائرات المسيرة الإيرانية وذلك خلال المباحثات الأميركية الإسرائيلية التي عقدت مؤخرا لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة الإيرانية وذلك وفق ما ذكر موقع «أكسيوس» الأميركي.

وكان البيت الأبيض قد قال الشهر الماضي إن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات المختلفة "لتركيز الانتباه بشكل خاص على التهديد المتزايد للطائرات المسيرة الجوية والصواريخ الموجهة بدقة التي تنتجها إيران وتقدمها إلى وكلائها في منطقة الشرق الأوسط".

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ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع ثنائي لوفدين أميركي وإسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في وقت سابق. ومثل السفير جلعاد إردان ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات ونائبه رؤوفين عازار، الجانب الإسرائيلي، في حين مثل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان وباربرا ليف المدير الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبريت ماكغورك ومبعوث إيران روب مالي الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، التقى الطرفان "لمواصلة المشاورات الثنائية الوثيقة بين الحكومتين حول مجموعة من القضايا الإقليمية".

وجاء في البيان: "ناقش المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون مخاوفهم الخطيرة بشأن التقدم في البرنامج النووي الإيراني في السنوات الأخيرة". وقامت الولايات المتحدة بإطلاع إسرائيل على المحادثات في فيينا، وشددت على اهتمام الولايات المتحدة القوي بالتشاور عن كثب مع إسرائيل بشأن القضية النووية في المستقبل".

واتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على التهديد الكبير الذي يشكله السلوك العدواني لإيران في المنطقة، وشدد المسؤولون الأميركيون على دعم الرئيس بايدن الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.