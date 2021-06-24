راقب الإعدام والاغتصاب.. شهادات لسجناء سابقين عن رئيسي

فيما يتوقع أن ينطلق اليوم الخميس مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، لكبار المحامين الدوليين والسياسيين الأوروبيين حول تحقیق قانوني يطال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي ودوره في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين، قدم عدد من السجناء السابقين الذين تعرضوا للتعذيب والاستجواب خلال تولي رئيسي محاكماتهم، شهادات مروعة.

وأكدوا في تصريحات لصحيفة التايمز البريطانية، أن الرئيس المنتخب أشرف عندما كان مدعيا شابا في الثمانينيات، على عمليات الضرب والرجم بالحجارةالتي تعرض لها المئات.

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قتل واغتصاب

كما اتهموه بعلمه بعمليات الاغتصاب التي جرت في تلك المرحلة، والقتل والإعدام التي طالت سجناء معارضين، سواء عبر شنقهم أو رميهم من منحدرات. وأشاروا إلى أن رئيس القضاء السابق في البلاد، والبالغ من العمر 60 عاما كان عضوًا ضمن ما يعرف بـ "لجان الموت" سيئة السمعة، والمتهمة بقتل ما لا يقل عن 5000 سجين بأوامر من الخميني في الثمانينيات.

ومن ضمن تلك الشهادات، كشفت فريدة جودارزي التي قضت 6 سنوات عام 1983 في السجن لدعمها منظمة مجاهدي خلق المحظورة في إيران، أنها جلدت وهي حامل، ثم أُجبرت على الولادة في السجن.

كما أكدت أن رئيسي كان حاضرا حين أسقط الحرس الثوري طفلها البالغ من العمر شهرًا على الأرض، أثناء استجوابها ثم جردها من ملابسها، لمساومتها وابتزازها.

يذكر أن الرئيس المنتخب كان أعلن في أول مؤتمر صحافي له يوم الاثنين الماضي، أنه "لطالما دافع عن حقوق الإنسان"، في وقت تحمّله الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية غربية عديدة مسؤولية عمليات تعذيب وإعدامات بدون محاكمة وانتهاكات عديدة أخرى.

وزعم رئيسي الذي يشغل حالياً منصب رئيس السلطة القضائية في البلاد حتى تسلمه السلطة في أغسطس"أن كل ما فعله خلال سنوات خدمته كان دائمًا موجهًا نحو الدفاع عن حقوق الإنسان"!

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أدرجت اسمه عام 2019 على قائمة العقوبات، متهمة إياه بأنه كان عضوا في "لجنة الموت" عام 1988، وبمشاركته في قمع "الحركة الخضراء" التي رفضت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا في 2009.