موسكو: الصفقة النووية مع إيران في المتناول

بعدما ألمح المندوب الروسي إلى موعد استئناف جولة جديدة من مفاوضات فيينا حول إعادة إحياء الاتفاق النووي، أعلنت موسكو، الجمعة، أن الصفقة النووية مع إيران في المتناول.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن التوصل لاتفاق نووي مع طهران "في المتناول"، وفق ما نقلته وكالة تاس للأنباء.

مادة اعلانية

جاء ذلك بعدما قال المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف في تغريدة على حسابه في "تويتر" فجر اليوم، ردا على سؤال أحد المغردين عن موعد استئناف المحادثات: "حدسي ينبئني بأن المفاوضات النووية قد تستأنف الأسبوع المقبل".

كما أضاف أن موعد الانطلاق قد لا يتجاوز بأي حال يوم الرابع من يوليو المقبل، وربما قبل هذا التاريخ أيضا. إلا أنه أوضح أن الأمر غير مؤكد على الرغم من أنه محتمل جدا، داعيا إلى انتظار التطورات.

تقديم ضمانات

يشار إلى أن معلومات لـ"العربية" كانت أفادت سابقا بأن طهران طلبت تقديم ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة مجددا من الاتفاق النووي، كما حصل عام 2018، حين انسحبت الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب منه، معيدة فرض مئات العقوبات على طهران.

وأمس، أكدت الخارجية الأميركية أن العديد من الخلافات العميقة لا تزال قائمة بين الطرفين، والتي يتعين أن يتجاوزها البلدان خلال المحادثات للعودة للامتثال للاتفاق النووي المبرم عام 2015، ما يشي بأن الجولة السابعة المقبلة قد تطول أيضا.

الجولات الست بدون نتيجة

يذكر أنه منذ بداية أبريل الماضي، تجتمع وفود الأطراف المتبقية في الاتفاق وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في أحد الفنادق الفخمة بالعاصمة النمساوية، من أجل إعادة إحياء الاتفاقية التي أبرمت بين طهران والدول الكبرى قبل سنوات، لكنها تهاوت على وقع الانتهاكات والخروقات.

إلا أن الجولات الست التي جرت سابقا لم تتوصل حتى الساعة إلى حل لكافة المسائل العالقة والمعقدة، لاسيما مسألة آلاف العقوبات الأميركية التي فرضت على قطاعات شتى في البلاد، وعلى مسؤولين إيرانيين أيضا.