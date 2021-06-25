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بلينكن: إذا طالت المفاوضات ستصعب العودة للاتفاق النووي

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان (25 يونيو- أسوشييتد برس)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان (25 يونيو- أسوشييتد برس)

بلينكن: إذا طالت المفاوضات ستصعب العودة للاتفاق النووي

أكد أن بلاده لن تتوصل إلى صفقة إلا إذا أوفت السلطات الإيرانية بالتزاماتها النووية

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دبي - العربية.نت

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شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على أن إيران تدعم الإرهاب وتُخِلُّ باستقرار المنطقة. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي من باريس، اليوم الجمعة إن خلافات جوهرية لا تزال قائمة مع إيران حول الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

كما أكد أن بلاده لن تتوصل لصفقة تعيد احياء الاتفاق المتهاوي، منذ انسحب الإدارة الأميركية، إلا إذا أوفت السلطات الإيرانية بالتزاماتها النووية

بلينكن: وكلاء إيران يعملون على زعزعة الاستقرار في المنطقة أميركا بلينكن: وكلاء إيران يعملون على زعزعة الاستقرار في المنطقة

إلى ذلك، اعتبر أن العودة إلى هذا الاتفاق ستكون صعبة للغاية إذا طالت المحادثات أكثر من اللازم، في إشارة إلى المفاوضات التي انطلقت منذ أبريل الماضي في العاصمة النمساوية فيينا.

ننتظر قرارات نهائية

من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان أن بلاده تنتظر أن تتخذ إيران قرارات لازمة لإحياء الاتفاق النووي. وقال "ننتظر من السلطات الإيرانية أن تتخذ القرارات النهائية الصعبة لإتاحة السبيل أمام إحياء اتفاق 2015 ".

يشار إلى أن الخارجية الأميركية كانت أعلنت أمس أيضا عن وجود خلافات جدية وعميقة للغاية مع إيران حول النووي، يتعين تجاوزها خلال محادثات فيينا. ونبه مسؤول كبير في الخارجية في حديث للصحافيين شرط عدم الكشف عن اسمه، من عدم تجاوز تلك الخلافات في المستقبل القريب، ما قد يدفع بلاده إلى إعادة النظر في المسار التفاوضي برمته.

من أمام فندق غراند هيل حيث تجري مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني (أرشيفية- رويترز)
من أمام فندق غراند هيل حيث تجري مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني (أرشيفية- رويترز)

وكانت الدول المتبقية في الاتفاق(بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، مع مشاركة غير مباشرة من أميركا) بدأت في أبريل الماضي مفاوضان نووية مع إيران، إلا أن الجولات الستة الماضية لم تتوصل حتى الآن لتوافق.

وكانت تلك الدول أبرمت مع إيران عام 2015 اتفاقية بشأن برنامج طهران النووي، قضى بتخفيف العقوبات الغربية والدولية مقابل التزام السلطات الإيرانية بعدم امتلاك أسلحة ذرية وتقليص برنامجها النووي ووضعه تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.

لكن هذا الاتفاق نُسف لاحقا على وقع الانتهاكات الإريانية، وانسحاب الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب منه عان 2018، وإعادة فرض مئات العقوبات الأميركية.

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