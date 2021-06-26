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إيران: استئناف العمل بمحطة بوشهر النووية خلال يومين

صورة التقطتها الأقمار الصناعية لمحطة بوشهر (أرشيفية من فرانس برس)
صورة التقطتها الأقمار الصناعية لمحطة بوشهر (أرشيفية من فرانس برس)

إيران: استئناف العمل بمحطة بوشهر النووية خلال يومين

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، اليوم السبت، إن محطة بوشهر ستعاود نشاطها خلال اليومين القادمين، مشيرا إلى أن كمية الوقود الحالية بمحطة بوشهر النووية ستنتهي في غضون الشهرين أو الأشهر الثلاثة القادمة.

إلى ذلك، أوضح أن الجهود متواصلة حاليا من أجل توفير وقود جديد لمحطة بوشهر النووية.

وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أعلنت قبل أيام توقف محطتها الوحيدة للطاقة النووية والواقعة في جنوب البلاد، بسبب "عطل تقني" لم تحدد طبيعته.

كما أفادت المنظمة في بيان مقتضب الاثنين الماضي، أنه "على إثر عطل تقني في محطة بوشهر تم توقيف العمل فيها بشكل مؤقت وخرجت عن شبكة الكهرباء الوطنية".

وفي حين لم تحدد طبيعة المشكلة، أكدت أنه "بطبيعة الحال، بعد أن يتم حل هذه المشكلة التقنية، سيعاد ربط المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية"، وفق فرانس برس.

يشار إلى أن مسؤولاً إيرانياً كان أعلن الأحد، توقف محطة بوشهر بشكل مفاجئ عن إنتاج الطاقة الكهربائية إلا أنه لم يكشف عن الأسباب، ولم يقدم تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.

يذكر أن روسيا بنت المحطة الواقعة على سواحل الخليج، وهي مزودة بمفاعل تبلغ طاقته 1000 ميغاوات، ودخلت الخدمة في 2013. وتقع بوشهر على سواحل الخليج في جنوب إيران، في منطقة غالباً ما تشهد نشاطاً زلزالياً وهزات أرضية.

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