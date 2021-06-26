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طهران لفرنسا: فلتعد أميركا أولاً إلى الاتفاق النووي

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة (أرشيفية- فرانس برس)
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة (أرشيفية- فرانس برس)

طهران لفرنسا: فلتعد أميركا أولاً إلى الاتفاق النووي

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

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في رد على التصريحات الفرنسية أمس، رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن على الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي وليس إيران.

وقال في تصريحات صحافية، بحسب ما نقلت وكالة "فارس" اليوم السبت: "لم تتخل إيران أبدا عن الاتفاق النووي لكي تعود إليه، لكن أميركا هي التي يجب أن تتخذ قرارات نهائية بالعودة عبر رفع العقوبات غير القانونية والتنفيذ الفعال لالتزاماتها النهائية".

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كما اعتبر أن موقف بلاده لم يتغير منذ بداية المحادثات في العاصمة النمساوية، ألا وهو المطالبة برفع العقوبات الأميركية ومن ثم التحقق قبل الإجراءات الإيرانية واستئناف التزامات بلاده ببنود الاتفاق الموقع عام 2015.

"ننتظر قرار إيران النهائي"

أتت تلك التصريحات بعد أن أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، أنه ينتظر قرار إيران النهائي بالعودة إلى الاتفاق النووي.

وقال: "ننتظر من السلطات الإيرانية أن تتخذ القرارات الأخيرة، وهي على الأرجح صعبة، لكنها ستسمح باختتام" المفاوضات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

من فيينا (أرشيفية- أسوشييتد برس)
من فيينا (أرشيفية- أسوشييتد برس)

يشار إلى أن كلا من فرنسا وأميركا نبهتا أمس إلى خطورة المماطلة في المفاوضات. واعتبر بلينكن أن العودة إلى هذا الاتفاق ستكون صعبة للغاية إذا طالت المحادثات أكثر من اللازم.

وكانت المحادثات التي انطلقت منذ أبريل الماضي في فيينا، من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية في 2018، لم تفض على مدى جولاتها الست إلى توافق تام أو معلن رسميا. فعلى الرغم من العديد من التصريحات الأوروبية الإيجابية حول تلك النقطة إلا أن عدة مسؤولين أميركيين وإيرانيين أوضحوا خلال الأيام الماضية أن عددا من المسائل الهامة لا يزال عالقا.

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