بهلوي: النظام الإيراني يحتضر وعلى القوى الأجنبية عدم دعمه 

أشاد ولي عهد شاه إيران السابق رضا بهلوي بتظاهرات الشعب الإيراني والإضرابات المستمرة التي تهدد بإسقاط النظام، وحذر الدول الغربية من دعم النظام الديكتاتوري المحتضر.

وقال في تغريدة له على حسابه تويتر: "الشباب والعمال في إيران يتظاهرون ويضربون للمطالبة بحقوقهم وكرامتهم وحريتهم".

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وأضاف "سوف يقررون مستقبلهم ومستقبل أمتنا". وتابع "لا ينبغي للقوى الأجنبية أن تدعم دكتاتورية تحتضر والتي تعمل ضد رغبات الإيرانيين تحت ستار الدبلوماسية".

Youth and workers are protesting and striking across #Iran to demand their rights, dignity & freedom. They will determine their future and that of our nation. Foreign powers should not prop up a dying dictatorship against the wishes of Iranians under the guise of diplomacy. https://t.co/ITgPUhT7Ln — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) June 26, 2021

وبعدما أعلن عدد من عمال الشركات الأخرى في إيران، انضمامهم للإضراب العام، الذي دخل يومه الخامس في قطاعات النفط والغاز، أكدوا على استمرار الإضرابات حتى تلبية المطالب.

كما شددت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، على أن استمرار الاحتجاجات العمالية دليل أكيد على رغبة الشعب في إسقاط النظام.

جاء ذلك بعدما انضم، السبت، عمال كل من شركة "رجال" في منطقة معشور الخاصة جنوب غربي إيران، وعمال مصفاة غاز بيدبلند –المرحلة الثانية- في بهبهان، وشركة "أو دي سي سي" في مصفاة أصفهان، إلى الإضراب العام للعمال الإيرانيين.

وأعلن مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط، في بيان له، أن آلاف العمال يضربون عن العمل في إيران، وأن العمال الرسميين في صناعة النفط الإيرانية سينضمون إلى الإضراب اعتبارًا من 30 يونيو الحالي.

فيما أكد البيان أن الإضراب سيشهد اتساعا في حال عدم تلبية مطالب العمال.

يشار إلى أن هذه الإضرابات الواسعة للعمال في إيران جاءت تحت مسمى "حملة 2021"، حيث طالب العمال بزيادة رواتبهم، وتقاضي رواتبهم المتأخرة، وتعديل فترة الإجازات.

كما أكد مجلس تنظيم احتجاجات العمال أنه نظرا لارتفاع الأسعار المفرط في الوقت الحالي، فلا ينبغي أن ينخفض راتب أي عامل في البلاد دون 12 مليون تومان.

وبدأت في الأيام الأخيرة من مدينة بهبهان التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، ولا تزال مستمرة في العديد من المحافظات.

محاولة ترهيب

يذكر أنه في محاولة للترهيب، فصلت مصفاة طهران 700 عامل دون تفسير. ونشر عمال المصفاة مقاطع فيديو لـ"فصلهم" على مواقع التواصل، داعين "الشعب الإيراني إلى دعم الحركة الاحتجاجية".

وشهدت تلك التجمعات هتافات ضد المسؤولين خاصة وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه، متهمين إياه بتعطيل القوانين التي من شأنها تحسين ظروفهم.

وغالبا ما تشهد البلاد احتجاجات، لا سيما مع تدهور الوضع الاقتصادي، على وقع العقوبات الأميركية التي أوهنت لفترة طويلة قطاع النفط وحدت بشكل واسع من تصديره.