.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إسرائيل: سندافع عن أنفسنا في مواجهة التهديدات الخارجية

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

إسرائيل: سندافع عن أنفسنا في مواجهة التهديدات الخارجية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأربعاء، أن بلاده ستدافع دائما عن نفسها بنفسها في مواجهة التهديدات الخارجية، في إشارة إلى إيران.

وقال إن تل أبيب لن تكبل يديها لضمان أمنها، وستعمل بحزم وإبداع ومنهجية ضد التهديدات القريبة والبعيدة.

إسرائيل: صواريخ إيران مداها يصل لأوروبا.. وليس لنا فقط العرب والعالم إسرائيل: صواريخ إيران مداها يصل لأوروبا.. وليس لنا فقط

وقبل أيام، أكد السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي، أن إيران تشكل تهديدا استراتيجيا لبلاده، مشيرا إلى أن التوتر سيزداد في المنطقة بوجود رئيس إيران الجديد المتشدد.

مداها يصل إلى أوروبا

وقال: "صواريخ إيران الباليستية مداها يصل إلى 2000 كيلومتر، فهذه ليست إلى إسرائيل، فحسب، بل ستصل إلى أوروبا وما وراءها"، وذلك في حوار مع وكالة "سبوتنيك".

كما أكد أن هناك جماعات إيرانية في سوريا تهدد حدود إسرائيل، وقال "نحن نحاول عدم التدخل في الصراع السوري والتدخل فقط عندما نتأكد من أن هناك جماعات إيرانية تخطط إما لشن هجمات ضد إسرائيل أو إنشاء بعض الجماعات المحلية وتمويلها وتسليحها وما إلى ذلك ضد بلادنا.. عند ذلك نتصرف".

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

جرس إنذار

وكان بينيت قال في وقت سابق، إن انتخاب الرئيس الإيراني الجديد بمثابة جرس إنذار للدول الكبرى. وأضاف: "خامنئي انتخبه وليس الشعب الإيراني، لقد اختار هذا الشخص سيئ السمعة بنظر الشعب الإيراني والعالم أجمع لدوره في لجان الموت التي قامت بإعدام معارضين للنظام قبل سنوات."

كما اعتبر أن انتخاب رئيسي يشكل "آخر نداء للعالم للاستيقاظ" وتجنب إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران. وقال في إفادة للحكومة إن على القوى العالمية إعادة النظر في المحادثات بشأن أي اتفاق نووي جديد مع طهران بعد انتخاب رئيسي.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أدت اليمين يوم الأحد، أعلنت أنها ستعارض إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين الدول الكبرى وخصمها اللدود إيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مكونات لا تفسد في مطبخك.. لكن إياك والرطوبة! مكونات لا تفسد في مطبخك.. لكن إياك والرطوبة!
لن تصدق ما سترى.. غزال يشكر يابانية أطعمته على طريقتها لن تصدق ما سترى.. غزال يشكر يابانية أطعمته على طريقتها
الأكثر قراءة
فيديو مؤلم.. شابان سحلا سيدة مصرية لخلافات مع جارتها! فيديو مؤلم.. شابان سحلا سيدة مصرية لخلافات مع جارتها!
بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات
"قفل الأسنان".. أغرب جهاز في العالم لإنقاص الوزن
بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون
انتظرها المستخدمون سنوات.. ميزة مهمة جداً من واتساب انتظرها المستخدمون سنوات.. ميزة مهمة جداً من واتساب
قبض أكثر من مليون دولار وندم.. مهرّب كارلوس غصن يتحسّر قبض أكثر من مليون دولار وندم.. مهرّب كارلوس غصن يتحسّر
قبل أن تذهب
هذه أبرز الخلافات بين إسرائيل وحماس في عملية التفاوض
هذه أبرز الخلافات بين إسرائيل وحماس في عملية التفاوض
اكتشف المزيد