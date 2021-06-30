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إيران.. 60 ألف عامل يضربون عن العمل في مصافي النفط

إيران استمرار الاحتجاجات العمالية وسط تصعيد أمني
أرشيفية

إيران.. 60 ألف عامل يضربون عن العمل في مصافي النفط

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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فيما تتواصل الإضرابات العمالية في إيران للمطالبة بتحسين ظروف العمل وسبل العيش، أكد نشطاء عماليون إضراب حوالي 60 ألف عامل في مشاريع المصافي النفطية بالبلاد، اليوم الأربعاء.

وفي حين تحاول قوات الأمن وأرباب العمل كسر الإضراب،إن أن امحتجين يؤكدون أنهم سيستمرون حتى تلبية مطالبهم، وفق ما أفادت شبكة "إيران انترناشيونال".

وقبل أيام، انضم عمال كل من شركة "رجال" في منطقة معشور الخاصة جنوب غربي إيران، وعمال مصفاة غاز بيدبلند –المرحلة الثانية- في بهبهان، وشركة "أو دي سي سي" في مصفاة أصفهان، إلى الإضراب العام للعمال الإيرانيين.

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وأعلن مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط، في بيان له، السبت الماضي، أن الآلاف من العمال أضربوا عن العمل في إيران، وأن العمال الرسميين في صناعة النفط الإيرانية سينضمون إلى الإضراب اعتبارًا من 30 يونيو الحالي.

فيما أكد البيان أن الإضراب سيشهد اتساعا في حال عدم تلبية مطالب العمال.

احتجاجات العمال في إيران
احتجاجات العمال في إيران

حملة 2021

يشار إلى أن هذه الإضرابات الواسعة للعمال في إيران جاءت تحت مسمى "حملة 2021"، حيث طالب العمال بزيادة رواتبهم، وتقاضي المتأخر منها ، وتعديل فترة الإجازات.

كما أكد مجلس تنظيم احتجاجات العمال أنه نظرا لارتفاع الأسعار المفرط في الوقت الحالي، فلا ينبغي أن ينخفض راتب أي عامل في البلاد دون 12 مليون تومان.

وبدأت في الأيام الأخيرة من مدينة بهبهان التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، ولا تزال مستمرة في العديد من المحافظات.

عناصر من الشرطة الإيرانية في طهران
عناصر من الشرطة الإيرانية في طهران

محاولة ترهيب

يذكر أنه وفي محاولة للترهيب، فصلت مصفاة طهران 700 عامل دون تفسير. ونشر عمال المصفاة مقاطع فيديو لـ"فصلهم" على مواقع التواصل، داعين "الشعب الإيراني إلى دعم الحركة الاحتجاجية".

وشهدت تلك التجمعات هتافات ضد المسؤولين خاصة وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه، متهمين إياه بتعطيل القوانين التي من شأنها تحسين ظروفهم.

وغالبا ما تشهد البلاد احتجاجات، لا سيما مع تدهور الوضع الاقتصادي، على وقع العقوبات الأميركية التي أوهنت لفترة طويلة قطاع النفط وحدت بشكل واسع من تصديره.

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