روحاني: سنفعل كل ما بوسعنا لتفعيل الاتفاق النووي

شدد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني على أن بلاده لن تتوانى عن إعادة تفعيل الاتفاق النووي. وقال خلال اجتماع وزاري اليوم الأربعاء "لن نتنازل عن حقوق الشعب وسنفعل كل ما في وسعنا لإعادة تفعيل الاتفاق النووي".

كما أكد أن الحكومة المقبلة ستواصل مساعي الحصول على التقنية النووية السلمية.

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عقوبات أميركا

وشدد على أن التكنولوجيا النووية في بلاده هي للاستخدام السلمي فقط، مضيفا أن "إسرائيل جندت كل طاقاتها من أجل تدمير مشروع الطاقة النووية الإيراني".

إلى ذلك، وصف العقوبات الأميركية التي لا تزال مفروضة على بلاده، بالإرهاب الاقتصادي، مضيفا أن إدارة الرئيس الأميركي بايدن ما زالت تواصل سياسة الحرب الاقتصادية التي بدأها سلفه دونالد ترمب".

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق كان انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرم بين طهران والدول الغربية عام 2015، واصفا إياه بالرديء، معيدا فرض مئات العقوبات على عدة قطاعات ومسؤولين إيرانيين.

إلا أنه مع مجيء بايدن إلى البيت الأبيض في نوفمبر العام الماضي، انخرطت واشنطن بشكل غير مباشر منذ أبريل 2021، في مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة إحياء الاتفاق المتهاوي.

إلا أنه وبعد 6 جولات من المحادثات النووية في فيينا، لم يتوصل المشاركون إلى توافق تام حول بعض المسائل العالقة ومنها العقوبات.