.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بلومبرغ: شكوك حول موعد الجولة السابعة من محادثات فيينا

Russia’s Governor to the International Atomic Energy Agency (IAEA), Mikhail Ulyanov, waits for the start of talks on reviving the 2015 Iran nuclear deal in Vienna, Austria June 20, 2021. (EU Delegation in Vienna/Handout via Reuters)
جانب من محادثات فيينا النووية
نووي إيران

بلومبرغ: شكوك حول موعد الجولة السابعة من محادثات فيينا

واشنطن: مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني أحرزت تقدما في العديد من الخلافات والمسائل العالقة مع إيران

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وكالة "بلومبرغ" إن الدبلوماسيين المشاركين منذ أشهر في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي مع إيران يواجهون احتمالات ِ تأخير ٍ جديد ومخاطر َ متزايدة ٍ بفشلهم.

ونقلت الوكالة عن أربعة ِ مسؤولين، أن المبعوثين لن يجتمعوا مرة أخرى كما هو مخطط هذا الأسبوع في فيينا، وأنهم ليسوا متأكدين من موعد عقد الجولة السابعة من المفاوضات.

وأضافت الوكالة أن الدبلوماسيين الأوروبيين والأميركيين، سعوا في الأصل إلى استعادة الاتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت هذا الشهر، والتي فاز بها إبراهيم رئيسي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره "أقل استعداداً للتسوية مع الغرب".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأربعاء أن الجولات الأخيرة من المحادثات الرامية لإحياء اتفاق إيران النووي في فيينا "ساعدت على بلورة الخيارات التي ينبغي أن تتخذها" طهران وواشنطن من أجل العودة للالتزام ببنود الاتفاق.

وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن (أرشيفية - رويترز)

وأوضح جيفري ديلورينتس نائب مبعوث الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن بلاده ملتزمة بضمان عدم امتلاك إيران أبداً لسلاح نووي.

بلينكن: خلافات كثيرة عالقة في فيينا

لقاح ألماني لكورونا.. نتائج مخيبة للآمال فيروس كورونا لقاح ألماني لكورونا.. نتائج مخيبة للآمال

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد أكد مجدداً أن مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني أحرزت تقدما في العديد من الخلافات والمسائل العالقة مع إيران، إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن عددا غير قليل من الخلافات لم يحل.

وقال في مقابلة مع قناة "RAI TG1" الإيطالية، نشرها موقع الخارجية الأميركية مساء أمس الثلاثاء: "لقد أجرينا حتى الآن ست جولات من المناقشات مع إيران بشكل غير مباشر عبر شركائنا الأوروبيين، وذلّلنا الكثير من الاختلافات الموجودة فيما يتعلق بكيفية العودة إلى الاتفاقية النووية، لكننا لم نحلها كلها".

يذكر أن الدول المتبقية في هذا الاتفاق الذي أبرم العام 2015، عقدت منذ مطلع أبريل 6 جولات برعاية الاتحاد الأوروبي، من أجل إعادة إحياء الاتفاق، إلا أنها لم تتوصل حتى الآن إلى توافق تام حول مجمل الملفات.

وكانت الجولة الأخيرة انتهت الأسبوع الماضي، على أن تنطلق الجولة السابعة قريبا، إلا أن موعدها لم يحدد رسميا بعد على الرغم من أن مصادر دبلوماسية كانت رجحت انطلاقها مطلع الشهر المقبل (يوليو 2021).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مكونات لا تفسد في مطبخك.. لكن إياك والرطوبة! مكونات لا تفسد في مطبخك.. لكن إياك والرطوبة!
لن تصدق ما سترى.. غزال يشكر يابانية أطعمته على طريقتها لن تصدق ما سترى.. غزال يشكر يابانية أطعمته على طريقتها
الأكثر قراءة
السعودية.. تفاصيل جريمة الداعشي قاتل رجل الأمن بـ14 رصاصة السعودية.. تفاصيل جريمة الداعشي قاتل رجل الأمن بـ14 رصاصة
بعد انتهائهم من الامتحانات.. طلاب يحرقون مدرستهم بمصر بعد انتهائهم من الامتحانات.. طلاب يحرقون مدرستهم بمصر
قصة سعودية مستوحاة من الثمانينيات.. قصة سعودية مستوحاة من الثمانينيات.. "شاهد" تعرض "رشاش"
شاهد.. نائب يسدد لكمات قوية لعبير موسي في برلمان تونس شاهد.. نائب يسدد لكمات قوية لعبير موسي في برلمان تونس
رسالة نارية من شيريهان لحسام حبيب.. رسالة نارية من شيريهان لحسام حبيب.. "الرجولة أفعال"
السعودية تخطط لإنشاء ثاني شركة طيران وطنية لتعزيز النقل الجوي السعودية تخطط لإنشاء ثاني شركة طيران وطنية لتعزيز النقل الجوي
قبل أن تذهب
ما دلالات الضربات الأميركية على ميليشيات إيران في سوريا والعراق؟
ما دلالات الضربات الأميركية على ميليشيات إيران في سوريا والعراق؟
اكتشف المزيد