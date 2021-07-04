لرسالة بخط والده عن "الأوكرانية".. طهران تسجن ابن كروبي

حكمت إيران على محمد حسين كروبي، نجل رجل الدين المعارض مهدي كروبي بالسجن سنة مع غرامة مالية، على خلفية رسالة كتبها والده، احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ أطلقه الحرس الثوري الإيراني في يناير العام ماضي، ما أدى إلى مقتل 176 راكبا.

قد أعلن محمد جليليان، محامي الدفاع عن ابن مهدي كروبي، أحد قادة الحركة الخضراء البارزين، والخاضع للإقامة الجبرية، اليوم الأحد صدور حكم بالسجن ضد موكله لمدة عام بالإضافة إلى غرامة مالية.

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رابع إدانة

وقال إن محكمة الثورة الإيرانية حكمت أمس على موكله لنشره رسالة وجهها والده إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، احتج فيها على إسقاط الطائرة الأوكرانية.

كما أشار إلى أن السلطات موكله، بتهمة "التآمر" و"القيام بأنشطة تهدد الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام"، عقب الرسالة التي خطها المعارض البارز، إلا أنها عادت وأفرجت عنه بعد 63 يومًا.

وبحسب جليليان، فإن هذه الإدانة الرابعة لمحمد حسين كروبي منذ احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009.

يذكر أن كروبي كان انتقد بشدة موقف خامنئي عقب إسقاط الطائرة، وخاطبه قائلا في حينه "ليس لديك مؤهلات القيادة".