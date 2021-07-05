أكثر من 60 نائبا أوروبيا يطالبون بمحاسبة إيران

طالب عشرات النواب في البرلمان الأوروبي الاتحاد بفرض عقوبات على السلطات الإيرانية لتورطها بأعمال إرهابية، وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضح مراسل العربية/الحدث اليوم الاثنين أن 63 نائبا من أعضاء البرلمان الأوروبي، وقعوا عريضة أو بياناً طالبوا فيه حكومات الاتحاد الأوروبي، بالتزام سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني، على خلفية انتهاكاته لحقوق الإنسان على نطاق واسع.

مادة اعلانية

إلى ذلك، طالب النواب بفرض عقوبات على طهران تطبيقا لنصوص قانون عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الشامل، وكذلك على خلفية المخططات الإرهابية التي دبرتها السلطات الإيرانية في الاتحاد الأوروبي.

عقوبات أوروبية

يذكر أن الاتحاد أدرج عبر السنوات الأخيرة أكثر من 80 مسؤولا إيرانيا ضمن قوائم العقوبات وعددا من الكيانات ذات الصلة المباشرة بقمع المظاهرات والاعتقالات العشوائية، والتحقيقات القسرية والشهادات بالإكراه للعديد من الموقوفين، والمعارضين السياسيين.

وكانت محكمة الجنايات البلجيكية حكمت قبل أشهر، على الدبلوماسي الايراني أسد الله أسدي بالسجن عشرين عاما، بعد أن ثبتت مسؤوليته المباشرة في مخطط أحبطته قوات الأمن البلجيكية قبل سنوات، وكان يهدف إلى تفجير تجمع للمعارضة الإيرانية في نهاية شهر يونيو 2018. كما قضت المحكمة بسجن 3 عملاء إيرانيين مقيمين في بلجيكا، كما أمرت أيضا بتجريدهم من الجنسية البلجيكية.