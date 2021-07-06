الإصابات بالمتحور دلتا في بلوشستان إيران ازدادت 5 أضعاف

أفاد مسؤول في جامعة زاهدان للعلوم الطبية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة "سيستان وبلوشستان" ازداد بخمسة أضعاف.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، قال مدير العلاقات العامة بجامعة زاهدان للعلوم الطبية، محمد عباسي، إن "عدد مرضى كورونا في الموجتين السابقتين كان بين 300 و400، لكن في الموجة الجديدة 1500 شخص، أي خمسة أضعاف عدد الحالات الإيجابية السابقة".

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كما اعتبر زيادة عدد المرضى في الحالات الحرجة والوفيات بسبب كورونا في المحافظة نظرا لارتفاع أعداد للمصابين، يعد أمرا "طبيعيا".

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء "إيلنا" العمالية عن سياماك سميعي، المدير العام للمختبرات الصحية بوزارة الصحة الإيرانية، قوله إن نقص أجهزة الفحص (بي سي آر)، في المراكز الطبية في بلوشستان هو أمر "طبيعي"، وعزا ذلك إلى الزيادة المفاجئة في عدد المصابين.

وجاءت هذه التصريحات في وقت نشرت وسائل الإعلام الإيرانية أنباء عن نقص المعدات الطبية والمخبرية المتعلقة بكورونا، حيث ارتفع عدد الحالات في المحافظة بشكل حاد بسبب تفشي فيروس كورونا من سلالة دلتا الهندية.

ونفى مسؤولو وزارة الصحة الإيرانية، بمن فيهم وزير الصحة سعيد نمكي، الانتقادات الموجهة لإدارة أزمة تفشي كورونا، زاعمين أن الوزارة تستهدف على مدار الساعة فيروس كورونا من سلالة دلتا في بعض أنحاء إيران مثل دقة الصواريخ الدقيقة.