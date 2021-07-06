الرئيس الإيراني يعتذر للشعب عن انقطاع الكهرباء بعد احتجاجات

اعتذر الرئيس الإيراني حسن روحاني للشعب، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع وسط موجة حارة، ما أثار انتقادات واسعة النطاق واحتجاجات في الشوارع.

وألقى المسؤولون باللوم في ذلك على زيادة الطلب على الكهرباء إلى جانب نقص الأمطار مما خفض إنتاجها من مساقط المياه.

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وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي: "أعتذر لشعبنا العزيز الذي واجه مشكلات ومعاناة في اليومين الماضيين، وأحثه على التعاون (بترشيد استهلاك الكهرباء). الشعب يشكو من انقطاع الكهرباء وهو على حق".

وأضاف "لا لوم على وزارة الطاقة، لكن يتعين على الوزير أن يفسر للشعب المشكلة ويتعين أن نجد لها حلا".

وذكرت منافذ إعلامية إيرانية وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض السكان الغاضبين تجمعوا في عدة مدن للاحتجاج على انقطاع الكهرباء الذي لا يأتي عادة متوافقا مع جداول انقطاع الكهرباء التي توردها شركة الكهرباء الحكومية.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية في تقرير من بلدة كوردكوي في شمال شرق البلاد "المحتجون قالوا إن تواتر انقطاع الكهرباء سبّب مشكلات عديدة، منها انقطاع المياه في الشقق السكنية وفساد لحوم ودواجن ومواد غذائية أُخرى تحتاج للتبريد كما عطّل أجهزة كهربائية منزلية".

وكانت تعالت الهتافات في طهران أمس الاثنين من على شرفات المنازل ضد المرشد الأعلى علي خامنئي احتجاجا على انقطاع الكهرباء المتكرر بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في ذروة الصيف.

فقد نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من أحياء شرق طهران سمع فيها شعارات تصدح من قبل مواطنين بشكل جماعي ضد رأس النظام، قائلة "الموت للديكتاتور.. الموت لخامنئي".

انقطاع كامل في عدة مدن

أتت حالة الغضب هذه بعد أن واجهت مناطق واسعة في البلاد، منها طهران والبرز وقم والأهواز وبلوشستان وأصفهان وشيراز وتبريز وغيرها، انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ بشكل كامل الليلة الماضية (ليل الأحد الاثنين)

كما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن انقطاع الكهرباء استمر لفترة طويلة يوم السبت أيضاً.

في المقابل، أعلنت وزارة الطاقة الإيرانية عن جدولة انقطاع التيار اليومي عن المدن والمحافظات، حتى يتمكن الناس من تكييف ظروفهم المعيشية اليومية معها.

