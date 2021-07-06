.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الرئيس الإيراني يعتذر للشعب عن انقطاع الكهرباء بعد احتجاجات

ماذا فعل روحاني في 8 سنوات؟
روحاني
احتجاجات إيران

الرئيس الإيراني يعتذر للشعب عن انقطاع الكهرباء بعد احتجاجات

نشرت مقاطع من شرق طهران سمع فيها شعارات تصدح من قبل مواطنين ضد رأس النظام، قائلة "الموت للديكتاتور .. الموت لخامنئي"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتذر الرئيس الإيراني حسن روحاني للشعب، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع وسط موجة حارة، ما أثار انتقادات واسعة النطاق واحتجاجات في الشوارع.

وألقى المسؤولون باللوم في ذلك على زيادة الطلب على الكهرباء إلى جانب نقص الأمطار مما خفض إنتاجها من مساقط المياه.

وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي: "أعتذر لشعبنا العزيز الذي واجه مشكلات ومعاناة في اليومين الماضيين، وأحثه على التعاون (بترشيد استهلاك الكهرباء). الشعب يشكو من انقطاع الكهرباء وهو على حق".

وأضاف "لا لوم على وزارة الطاقة، لكن يتعين على الوزير أن يفسر للشعب المشكلة ويتعين أن نجد لها حلا".

وذكرت منافذ إعلامية إيرانية وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض السكان الغاضبين تجمعوا في عدة مدن للاحتجاج على انقطاع الكهرباء الذي لا يأتي عادة متوافقا مع جداول انقطاع الكهرباء التي توردها شركة الكهرباء الحكومية.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية في تقرير من بلدة كوردكوي في شمال شرق البلاد "المحتجون قالوا إن تواتر انقطاع الكهرباء سبّب مشكلات عديدة، منها انقطاع المياه في الشقق السكنية وفساد لحوم ودواجن ومواد غذائية أُخرى تحتاج للتبريد كما عطّل أجهزة كهربائية منزلية".

بعد توقيع تسوية.. رفع الحجز عن السفينة الجانحة ومغادرتها مصر غدا  مصر بعد توقيع تسوية.. رفع الحجز عن السفينة الجانحة ومغادرتها مصر غدا 

وكانت تعالت الهتافات في طهران أمس الاثنين من على شرفات المنازل ضد المرشد الأعلى علي خامنئي احتجاجا على انقطاع الكهرباء المتكرر بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في ذروة الصيف.

فقد نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من أحياء شرق طهران سمع فيها شعارات تصدح من قبل مواطنين بشكل جماعي ضد رأس النظام، قائلة "الموت للديكتاتور.. الموت لخامنئي".

انقطاع كامل في عدة مدن

أتت حالة الغضب هذه بعد أن واجهت مناطق واسعة في البلاد، منها طهران والبرز وقم والأهواز وبلوشستان وأصفهان وشيراز وتبريز وغيرها، انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ بشكل كامل الليلة الماضية (ليل الأحد الاثنين)

كما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن انقطاع الكهرباء استمر لفترة طويلة يوم السبت أيضاً.

في المقابل، أعلنت وزارة الطاقة الإيرانية عن جدولة انقطاع التيار اليومي عن المدن والمحافظات، حتى يتمكن الناس من تكييف ظروفهم المعيشية اليومية معها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
استخدام جديد من نوعه لمعدة الأبقار! استخدام جديد من نوعه لمعدة الأبقار!
دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا
الأكثر قراءة
خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنانة كوميدية شهيرة في مصر خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنانة كوميدية شهيرة في مصر
مناعة لسنوات.. بشرى سارة جدا عن لقاحي فايزر وموديرنا مناعة لسنوات.. بشرى سارة جدا عن لقاحي فايزر وموديرنا
تلقى جرعة من اللقاح.. رئيس وزراء لوكسمبورغ بحالة خطرة تلقى جرعة من اللقاح.. رئيس وزراء لوكسمبورغ بحالة خطرة
رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم.. ماذا كتبت؟ رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم.. ماذا كتبت؟
فيديو مروع من عسير.. شاحنة تسحق سيارات ووفاة شخصين فيديو مروع من عسير.. شاحنة تسحق سيارات ووفاة شخصين
قصة الإسرائيلية التي جثا بايدن على ركبته وركع أمامها قصة الإسرائيلية التي جثا بايدن على ركبته وركع أمامها
قبل أن تذهب
هذه مخاطر الملء الثاني لسد النهضة على مصر والسودان
هذه مخاطر الملء الثاني لسد النهضة على مصر والسودان
اكتشف المزيد