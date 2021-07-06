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إيران.. مقتل 7 وإصابة 4 في انفجار محطة نفط وغاز

انفجار في مصفاة نفط إيرانية تقع جنوب الأحواز وإصابة ٣ أشخاص
انفجار سابق في مصفاة نفط إيرانية

إيران.. مقتل 7 وإصابة 4 في انفجار محطة نفط وغاز

قال قائمقام مدينة الشوش عدنان غزي إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 4 آخرين بجروح.

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دبي - قناة العربية

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أفاد مسؤول إيراني بمقتل 7 أشخاص على الأقل من جراء انفجار وقع بمحطة لأنابيب النفط والغاز في مدينة الشوش جنوب غربي البلاد، نقلا عن قناة "إيران انترناشيونال".

وقال قائمقام مدينة الشوش عدنان غزي، في تصريحات نشرتها القناة، إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 4 آخرين بجروح.

ولم تكشف "إيران انترناشيونال" عن أسباب وملابسات الحادث، الذي وقع في المنطقة بين قريتي بيت عجم ومزعل ضمدي في الشوش.

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