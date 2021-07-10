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انفجار يهز طهران.. ومسؤول إيراني: نحقق بأبعاده وأسبابه

حريق في مدينة كرج غربي لإيران
انفجار سابق في إيران

انفجار يهز طهران.. ومسؤول إيراني: نحقق بأبعاده وأسبابه

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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في ظل الحرائق والتفجيرات الغامضة التي تشهدها إيران بين الحين والآخر، أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الجمعة بوقوع انفجار ضخم قرب مقر الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران.

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إلى هذا، ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن دوي انفجار سُمع في شمال طهران في الساعات الأولى من السبت بالتوقيت المحلي (مساء الجمعة بتوقيت غرينتش) دون ذكر تفاصيل أخرى.

بدوره، قال نائب محافظ طهران إن السلطات تحقق في أبعاد انفجار العاصمة وأسبابه.

فيما نقلت وكالة فارس عن متحدث باسم إدارة الإطفاء قوله إن فرقا لمكافحة الحرائق والإنقاذ جرى إرسالها للمنطقة في شمال العاصمة
الإيرانية.

ويوم الأربعاء، أفاد مسؤول إيراني بمقتل 7 أشخاص على الأقل من جراء انفجار وقع بمحطة لأنابيب النفط والغاز في مدينة الشوش جنوب غربي البلاد.

وقال قائمقام مدينة الشوش، عدنان غزي،إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 4 آخرين بجروح نقلوا إلى مستشفى المدينة.

يشار إلى أن منشآت النفط والغاز الإيرانية تشهد انفجارات وحرائق عدة في السنوات الأخيرة.

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