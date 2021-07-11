معلقاً على تفجير "ملت".. رجل دين إصلاحي يحذر: العدو توغل كثيراً

على خلفية الانفجار الذي هز دويه العاصمة الإيرانية طهران في الدقائق الأولى من صباح أمس السبت، علق رجل الدين الإصلاحي محمد علي أبطحي، ومدير المكتب الرئاسي خلال فترة حكم الرئيس الإصلاحي حسن خاتمي على الحادث، محذرا من أن "العدو" بات متوغلا أكثر مما تتوقع السلطات الإيرانية.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أن الحادث لم يتسبب في خسائر تذكر، وحاولت التقليل من أهميته ولم تقدم حتى الآن أي تفاصيل عن الحادث.

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وكتب أبطحي في تغريدة على صفحته على تويتر "أن يقع انفجار بدون خسائر يعني أن العدو بات متوغلا أكثر مما تتوقعون"، لكن لاحقا حذف أبطحي التغريدة لأسباب غير معروفة.

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت أبطحي في أعقاب الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي تعرف بالحركة الخضراء، وأصدرت محكمة الثورة حينها بحقه حكما بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة "التحريض على الاحتجاج والتأليب ضد السلطات وبث الدعاية المغرضة وإهانة الرئيس وحيازة وثائق سرية"، وظهر بعدها على التلفزيون الإيراني يعترف ضد نفسه وضد الاحتجاجات.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) في تقرير لها تزامنا مع حكم المحكمة وقتها، إن أبطحي قد أخلي سبيله بكفالة بلغت 7 مليارات ريال (حوالي 700 ألف دولار حسب السعر في 2099).

وبالعودة إلى انفجار يوم السبت، كان المساعد الأمني لمحافظ طهران حميد رضا جودرزي ذكر أن "الانفجار لم يتسبب في أي خسائر في الأرواح والممتلكات، والخبراء يعكفون على معرفة أسباب الحادث".

ويبدو أن تغريدة أبطحي التي حذفها لاحقا جاءت ردا على تصريحات جودرزي.

وكانت التقارير الرسمية بخصوص الحادث غامضة، كما ذكرت شبكة "خبر" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون أيضا أن "شيئا مجهولا انفجر في حديقة ملت، ولحسن الحظ لم يتسبب في أي خسائر في الأرواح والممتلكات".

وقبل ذلك بساعات، تعرضت منظومة شركة سكك الحديد الإلكترونية إلى هجوم سيبراني، حسب وكالة فارس للأنباء، وأحدثت فوضى في حركة القطارات.

وبعد الانفجار تعرضت المنظومة الإلكترونية لوزارة الطرق والعمران إلى قرصنة.

وثمة سيناريو يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى تعرض منشأة سرية في حديقة ملت الملاصقة بمباني هيئة الإذاعة للتلفزيون لهجوم سيبراني مما أدى إلى انفجار.