بمشاركة دولية.. مؤتمر للمعارضة الإيرانية يُختتم اليوم في ألبانيا

تختتم اليوم الاثنين، في ألبانيا، فعاليات المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية بمشاركة شخصيات سياسية دولية عبر الانترنت، أبرزها وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو.

وناقش المؤتمر عدداً من المواضيع، من بينها أزمة بقاء النظام الايراني في السلطة، وخطورةُ سياساته الخارجية ونهجه القمعي.

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منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة كانت افتتحت مؤتمرها السنوي العام بتوجيه انتقادات حادة للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.

ودانت مريم رجوي رئيسة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" في كلمتها الانتخابات الرئاسية الايرانية ووصفتها بـ"الزائفة".

ومؤتمر "منظمة مجاهدي خلق" هذا العام يُعتبر غير مسبوق من حيث الحجم.

والمؤتمر الذي عقد تحت عنوان "إيران الحرة 2021" ربط عبر الإنترنت آلاف المنتمين لـ"منظمة مجاهدي خلق" في معسكرهم في البانيا مع مؤيديهم حول العالم، وبينهم شخصيات سياسية غربية. كما ترافق مع تنظيم تجمعات احتجاجية في برلين ولندن وبروكسل.

وتحظر إيران المنظمة التي يشكل "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" جناحها السياسي، لكنها تنشط في المنفى سعياً للإطاحة بالنظام الديني، وهي تتهم رئيسي بالمسؤولية عن إعدامات جماعية طالت الآلاف من عناصرها عام 1988.