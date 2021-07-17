إيران.. احتجاجات واسعة بمناطق الأهواز وسقوط قتيل

استمرت الاحتجاجات في محافظة الأهواز الإيرانية، لليوم الثاني على التوالي، فيما أفاد إعلام إيراني بأن قوات الأمن قتلت متظاهراً في منطقة الفلاحية بالأهواز.

واتسع نطاق التظاهرات بمشاركة المزيد من المحتجين العرب لتشمل القرى إلى جانب عدد من المدن.

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مصطفى نعيماوى قتل على يد القوات الأمنية في مواجهات في الفلاحية طفل أصيب جراء إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين في الفلاحية

وأعلن رئيس السلطة القضائية إرسال وفد إلى الأهواز في محاولة للتعاطي الأمني مع المحتجين، بحسب ناشطين.

وزعم محافظ الإقليم قاسم دشتكي أن بعض أفلام الاحتجاجات "مزورة"، في حين تنشر منصات التواصل الاجتماعي المئات من الفيديوهات للتظاهرات في مختلف المدن العربية.

وشهدت مدن "الميناو" و"الفلاحية" و"الخفاجية" و"الحميدية" و"الحويزة" وبعضُ شوارع الأهواز العاصمة احتجاجاتٍ ليلية حسب مصادر محلية.

ونشر النشطاء فيديو يظهر إرسال السلطات الإيرانية المزيد من القوات الأمنية والحرسِ الثوري إلى الإقليم.

المواطنون العرب الأهواز يتهمون الحكومة بتجفيف الإقليم الذي تجري فيه 5 أنهار كبرى، بسبب عشرات السدود على روافد الأنهار، وبتحويلها إلى الأقاليم المركزية الإيرانية.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" أفادت، الجمعة، أن قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار على المتظاهرين في الأهواز جنوب غربي إيران، فيما استمرت الاحتجاجات هناك وفي مدن مجاورة لليوم الثاني بسبب سوء الأحوال المعيشية.

ونشرت القناة مقطع فيديو يظهر ما قالت إنه إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين خلال احتجاجات ليلية.

وكانت القناة نشرت في وقت سابق، الجمعة، مقاطع فيديو تلقتها من الأهواز والمدن المجاورة تظهر استمرار الاحتجاجات، وذكرت القناة أن سوء الأحوال المعيشية يشمل "شح المياه وتجفيف الأنهار والتمييز".