إيران.. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين في الأهواز 

أفادت قناة "إيران إنترناشيونال"، الجمعة، أن قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار على المتظاهرين في الأهواز جنوب غربي إيران، فيما استمرت الاحتجاجات هناك وفي مدن مجاورة لليوم الثاني بسبب سوء الأحوال المعيشية.

ونشرت القناة مقطع فيديو يظهر ما قالت إنه إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين خلال احتجاجات ليلية.

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وكانت القناة نشرت في وقت سابق، الجمعة، مقاطع فيديو تلقتها من الأهواز والمدن المجاورة تظهر استمرار الاحتجاجات، وذكرت القناة أن سوء الأحوال المعيشية يشمل "شح المياه وتجفيف الأنهار والتمييز".

وأرسلت الحكومة الايرانية، الجمعة، فريق عمل يضم مسؤولين كبارا الى محافظة خوزستان الغنية بالنفط في جنوب غرب البلاد وعهدت اليهم "المعالجة الفورية" لمشكلة شح المياه التي أثارت سخط المواطنين في هذه المنطقة.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء أنه "اثر شح المياه في خوزستان، نظم الناس تجمعات" في بعض المدن.

وأضافت الوكالة أن النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحق جهانغيري أرسل نواب وزراء الطاقة والزراعة والميزانية الى الأهواز، العاصمة الاقليمية لخوزستان على بعد نحو 545 كيلومترا جنوب غرب طهران، وهو ما أكده التلفزيون الايراني الرسمي.

وأشارت تسنيم الى أن فريق العمل يعمل تحت سلطة خلية وطنية للأزمة.

وذكرت وسائل اعلام ناطقة بالفارسية تعمل خارج الحدود الايرانية أن قوات الأمن أطبقت الخميس على متظاهرين كانوا يحتجون على النقص الشديد في المياه، لكن وسائل الإعلام الداخلية قللت من أهمية هذه التقارير.

وعانت إيران من موجات جفاف متعددة خلال العقد الماضي، خاصة في جنوب البلاد.