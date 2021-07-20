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احتجاجات لليوم الخامس بالأهواز.. وسقوط جرحى برصاص الأمن

احتجاجات إيران

احتجاجات لليوم الخامس بالأهواز.. وسقوط جرحى برصاص الأمن

التظاهرات الشعبية تخرج يومياً متحديةً قوات الأمن احتجاجاً على سوء الأوضاع والخدمات وقطع المياه وتجفيف الأنهر

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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تواصلت الاحتجاجات في الأهواز (جنوب غرب إيران) أمس الاثنين لليوم الخامس، وذلك احتجاجاً على شح المياه.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها ناشطون من حي الثورة في الأهواز إطلاق القوات الأمنية وابلاً من الرصاص على المتظاهرين مما أدى لسقوط جرحى.

كما وقعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن بحيّ شلنك أباد في الأهواز.

وقد كشفت مقاطع الفيديو التي تم التقاطها في الأهواز العاصمة عن حجم التظاهرات الشعبية اليومية التي تخرج متحدية قوات الأمن احتجاجاً على سوء الأوضاع والخدمات وقطع المياه وتجفيف الأنهر. وقد تركزت أغلب التظاهرات في حي الدائرة وحي الثورة.

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وتأتي التظاهرات رغم انتشار واستقرار الآلاف من القوات الخاصة والوحدات الأمنية في مدن محافظة الأهواز. وقد أكدت مصادر موقع "إيران إنترنشنال" أنه بعد احتجاج أهالي حي علوي في مدينة الأهواز، تم إرسال الشرطة والحرس الثوري الإيراني إلى المنطقة للتعامل مع المتظاهرين.

وفي احتجاجات ليل الاثنين في عدة مناطق من الأهواز، تم إطلاق الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على المتظاهرين، كما أطلقت الشرطة والحرس الثوري الرصاص الحي على متظاهرين في علوي وكمبلو ومندلي وعدة مناطق أخرى بالأهواز، بحسب موقع "إيران إنترنشنال".

يذكر أن حضور النساء في احتجاجات ليلة الاثنين كان أكثر من الليالي الأربع الماضية.

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