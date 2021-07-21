.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نجل شاه إيران السابق لبايدن: دعم الشعب الإيراني واجب أخلاقي

Reza Pahlavi, former Crown Prince of Iran, speaks about current events in Iran at the Hudson Institute in Washington, DC on January 15, 2020, during a conversation with host Michael Doran.
نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي (أرشيفية)
احتجاجات إيران

نجل شاه إيران السابق لبايدن: دعم الشعب الإيراني واجب أخلاقي

رضا بهلوي: الشعب الإيراني يحتاج ويستحق التضامن.. إنه يقاتل من أجل الحرية ويواجه الرصاص

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

طالب نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي، اليوم الأربعاء، الرئيس الأميركي جو بايدن بالتضامن مع الشعب الإيراني قائلاً إن دعمه "واجب أخلاقي".

وأضاف مخاطباً بايدن على "تويتر": "لقد كنت جريئاً وشجاعاً في المطالبة بتضامن الولايات المتحدة مع شعب جنوب أفريقيا (أيام الفصل العنصري). اليوم، شعب إيران يحتاج ويستحق نفس التضامن"، وأرفق تغريدته بفيديو قديم لبايدن يتحدث فيه عن الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وأشار إلى أن الإيرانيين "يقاتلون من أجل الحرية ويواجهون الرصاص"، مضيفاً وهو يخاطب بايدن: "دعمك واجب أخلاقي".

وتشهد محافظة الأهواز منذ ليل الخميس الماضي احتجاجات على خلفية شح المياه، تخللها مصادمات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف المحتجين. وأظهرت مقاطع فيديو للاحتجاجات في مناطق عدة من الأهواز تعامل قوات الأمن بالشدة مع المحتجين.

وتعتبر الأهواز المطلة على الخليج، واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات الـ31 في إيران.

من الاحتجاجات في اأهواز
من الاحتجاجات في اأهواز
احتجاجات المياه بإيران.. حملة اعتقالات بالأهواز وتقييد الوصول لمواقع التواصل إيران احتجاجات إيران احتجاجات المياه بإيران.. حملة اعتقالات بالأهواز وتقييد الوصول لمواقع التواصل

وهي من المناطق التي تقطنها أقلية كبيرة من العرب. وسبق لسكان المحافظة أن اشتكوا من تعرضهم للتهميش من قبل السلطات. وفي 2019، شهدت الأهواز احتجاجات مناهضة للحكومة طالت أيضاً مناطق أخرى من البلاد.

أكد ناشطون إيرانيون، اليوم الأربعاء، أن الأمن الإيراني يشن حملة اعتقالات واسعة في الأهواز، إثر الاحتجاجات على شح المياه.

كما أظهر مقطع فيديو ما يُعتقد أنها تعزيزات عسكرية يتم إرسالها إلى الأهواز لمواجهة الاحتجاجات المستمرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أخبار سارة.. ياسمين عبد العزيز تغادر العناية المركزة أخبار سارة.. ياسمين عبد العزيز تغادر العناية المركزة
بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام
الأكثر قراءة
"ليس سحرا أسود".. طبيب ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية
يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض يحمي قلبك ويقي من أمراض عديدة.. هذا أفضل مشروب على وجه الأرض
السعودية تقرر تمديد الإقامات والتأشيرات دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر السعودية تقرر تمديد الإقامات والتأشيرات دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر
هذا الطعام اللذيذ سلاح ذو حدين لمرضى السكري هذا الطعام اللذيذ سلاح ذو حدين لمرضى السكري
بعد 30 عاماً من الغياب.. شريهان تعود للمسرح بهذا العمل بعد 30 عاماً من الغياب.. شريهان تعود للمسرح بهذا العمل
بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بعد تعرضها لأزمات عديدة.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام
قبل أن تذهب
6 أبناء ينفذون وصية والدهم في خدمة الحجاج
6 أبناء ينفذون وصية والدهم في خدمة الحجاج
اكتشف المزيد