نجل شاه إيران السابق لبايدن: دعم الشعب الإيراني واجب أخلاقي

طالب نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي، اليوم الأربعاء، الرئيس الأميركي جو بايدن بالتضامن مع الشعب الإيراني قائلاً إن دعمه "واجب أخلاقي".

وأضاف مخاطباً بايدن على "تويتر": "لقد كنت جريئاً وشجاعاً في المطالبة بتضامن الولايات المتحدة مع شعب جنوب أفريقيا (أيام الفصل العنصري). اليوم، شعب إيران يحتاج ويستحق نفس التضامن"، وأرفق تغريدته بفيديو قديم لبايدن يتحدث فيه عن الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

President @JoeBiden, you were bold and courageous in demanding America’s solidarity with the people of South Africa. Today, the people of #Iran need and deserve the same solidarity.



They are fighting for freedom and are being met with bullets. Your support is a moral imperative. pic.twitter.com/mB3omaoVLc — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) July 21, 2021

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وأشار إلى أن الإيرانيين "يقاتلون من أجل الحرية ويواجهون الرصاص"، مضيفاً وهو يخاطب بايدن: "دعمك واجب أخلاقي".

وتشهد محافظة الأهواز منذ ليل الخميس الماضي احتجاجات على خلفية شح المياه، تخللها مصادمات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف المحتجين. وأظهرت مقاطع فيديو للاحتجاجات في مناطق عدة من الأهواز تعامل قوات الأمن بالشدة مع المحتجين.

وتعتبر الأهواز المطلة على الخليج، واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات الـ31 في إيران.

وهي من المناطق التي تقطنها أقلية كبيرة من العرب. وسبق لسكان المحافظة أن اشتكوا من تعرضهم للتهميش من قبل السلطات. وفي 2019، شهدت الأهواز احتجاجات مناهضة للحكومة طالت أيضاً مناطق أخرى من البلاد.

أكد ناشطون إيرانيون، اليوم الأربعاء، أن الأمن الإيراني يشن حملة اعتقالات واسعة في الأهواز، إثر الاحتجاجات على شح المياه.

كما أظهر مقطع فيديو ما يُعتقد أنها تعزيزات عسكرية يتم إرسالها إلى الأهواز لمواجهة الاحتجاجات المستمرة.