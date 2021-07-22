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أزمة الكهرباء في طهران.. الأسوأ منذ الحرب مع العراق

انقطاع الكهرباء في طهران مطلع يوليو (رويترز)
انقطاع الكهرباء في طهران مطلع يوليو (رويترز)

أزمة الكهرباء في طهران.. الأسوأ منذ الحرب مع العراق

إيران شهدت انقطاعات في التيار الكهرباء مطلع يوليو الجاري في مدن عدة

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت 

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بعد حالة غضب واجهت مناطق واسعة في البلاد، بسبب انقطاع التيار الكربائي مطلع الشهر الجاري، كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية"، اليوم الخميس، أن طهران تعاني من أسوأ انقطاع للكهرباء منذ الحرب مع العراق.

وأضافت الصحيفة كذلك أن الاستياء الشعبي تزايد في البلاد بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً الشهر الماضي.

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وكانت الهتافات تعالت في طهران مطلع يوليو الجاري من على شرفات المنازل ضد المرشد الأعلى علي خامنئي احتجاجاً على انقطاع الكهرباء المتكرر بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في ذروة الصيف.

فقد نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من أحياء شرق طهران سمع فيها شعارات تصدح من قبل مواطنين بشكل جماعي ضد رأس النظام، قائلة "الموت للديكتاتور.. الموت لخامنئي".

انقطاع الكهرباء في طهران مطلع يوليو (رويترز)
انقطاع الكهرباء في طهران مطلع يوليو (رويترز)

حالة غضب

وكانت حالة الغضب هذه جاءت بعد أن واجهت مناطق واسعة في البلاد، منها طهران والبرز وقم والأهواز وبلوشستان وأصفهان وشيراز وتبريز وغيرها، انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ بشكل كامل مطلع يوليو.

يشار إلى أن الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، كان قد اعتذر في 6 يوليو الجاري، عن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع وسط موجة حارة، ما أثار انتقادات واسعة النطاق واحتجاجات في الشوارع.

وألقى المسؤولون باللوم في ذلك على زيادة الطلب على الكهرباء إلى جانب نقص الأمطار، مما خفض إنتاجها من مساقط المياه.

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